Osmangazi’de boş kalan yollar asfaltlanıyor

Osmangazi Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinde kalması ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek boşalan yolları tek tek asfaltlıyor.

Osmangazi Belediyesi, korona virüse karşı yürütülen mücadele kapsamında ilçedeki cadde ve sokakları bir yandan temizleyip ilaçlarken, bir yandan da asfaltlayarak yeniliyor. Salgın sebebiyle vatandaşların evlerinde kalması ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Osmangazi’nin yolları boş kaldı. Bu durumu fırsat bilen Osmangazi Belediyesi, eskiyen cadde ve sokakların asfaltlanması için çalışmalarını hızlandırdı. Belediye ekipleri, ilçenin farklı noktalarında birçok cadde ve sokağın bakım ve onarım çalışmasına ağırlık verdi.

Yürütülen yol yenileme çalışmaları kapsamında Yunuseli Mahallesi’nde Akyıldız Caddesi de baştan sona asfaltlandı. Daha önce yapılan kamulaştırmalar ile genişletilerek daha kullanışlı hale getirilen cadde, asfaltlama çalışması ile de daha güzel hale geldi. Trafik yoğunluğunun oldukça fazla olduğu cadde, asfaltlamadan önce ilk olarak freze makinesi ile kazındı. Yolun bozulmasına neden olan kısımlardaki zemin kaldırılarak temel malzeme ile güçlendirildi. Yaklaşık 550 metre uzunluğundaki cadde daha sonra 750 ton pmt ve 2 bin ton sıcak karışım asfalt kullanılarak yenilendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Akyıldız Caddesi üzerinde yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Dündar, korona virüs salgını dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamalarını ve vatandaşların evlerinde vakit geçirmeleri dolayısıyla yolların boşalmasını fırsat bilerek çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi. Başkan Dündar, salgın sonrasında vatandaşların hayatlarını güzelleştirecek yatırımları birbiri ardına sıraladıklarını ifade ederek, “Belediyemiz korona virüs salgınının başladığı günden itibaren meydanlar, parklar, yeşil alanlar, ibadethaneler ve kamu kurumları gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Vatandaşlarımızı salgından korumak, ilçemiz sağlıklı hale getirmek adına yoğun bir mücadele veriyoruz. Salgın sürecini, hükumetimizin aldığı tedbirler sayesinde başarılı bir şekilde götürüyoruz. İnşallah yakın bir zamanda bu salgından kurtulacağız” dedi.

Osmangazi’nin birçok noktasında yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Yunuseli Mahallesi’nde yer alan Akyıldız Caddesi’ni daha önce yaptığımız kamulaştırmalar ile genişlettik. Şimdi de caddenin tamamını asfaltlıyoruz. Burası yoğun araç trafiğinin yaşandığı bir bölge. Caddeyi asfaltlayarak vatandaşımızın kullanımı için daha güzel hale getiriyoruz. Cadde çok daha geniş ve güzel bir şekilde vatandaşlarımızın kullanıma sunulmuş olacak. Yunuseli Mahallemiz için hayırlı olsun” diye konuştu.