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Osmangazi Köprüsü'nde protesto gösterisi

Kocaeli Dilovası'nda yaşayan gençler, Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin protesto etmek için Osmangazi Köprüsü'ne çıktılar.

07 Ekim 2018 Pazar 18:36
Osmangazi Köprüsü'nde protesto gösterisi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) protesto etmek isteyen gençler, Osmangazi Köprüsü'nün korkuluklarından sarkarak, açtıkları pankartla eylem yaptı. Eylemde 2 kişi, gözaltına alındı.

Dilovası'nda faaliyet gösteren Kayapınar- Turgut Özal Mahalleleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin üyesi oldukları öğrenilen gençler, üzerinde 'Temiz bir hava için Kömürcülere hayır' yazılı pankart açarak, Osmangazi Köprüsü'nün kenarında bulunan korkuluklara çıktı. Burada kısa süreli eylem yapan gençler, kendilerini bulundukları yerden indirmek isteyen güvenlik görevlilerine de yetkili biri gelmezse atlayacaklarını söyledi.

Eylem sırasında güvenlik görevlileriyle konuşan gençlerden biri, "İstemiyoruz, kömürcülerin buradan bir an evvel kalkması lazım. Her gün insanlar ölüyor. Yetkili birini buraya istiyoruz, yetkili gelmezse kendimizi aşağı atarız. Yetkili birini istiyoruz gelmezse canımıza kıyarız. Bir adım daha yaklaşmayın, bizim kötü bir niyetimiz yok. Size zarar vermeyiz ama Kömürcüler bize zarar veriyor. İnsanlar ölüyor" dedi.

Olay yerine polis ekiplerinin gelmesinin ardından eylem sona erdi. Köprü korkuluklarının diğer tarafına geçerek, eylemi gerçekleştiren 2 genç, polis tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 18:36
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