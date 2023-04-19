Osmangazi Belediyesi AGİD Ödülünü Tazeledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından atık elektrikli ile elektronik eşyaların yönetimi konusunda yetkilendirilmiş kuruluş olan AGİD, 2022 yılının e-atıklarda fark yaratan belediyelerini belirledi. Osmangazi Belediyesi, içerdiği ağır metaller nedeniyle doğaya atıldığında ciddi boyutlarda çevre kirliliğine sebebiyet veren ve insan sağlığı adına tehlike teşkil eden floresan ile ampul gibi 5. grup aydınlatma ekipmanları atıklarının toplanması konusunda yaptığı çalışmalarla başarılarına bir yenisini daha ekledi.

AGİD tarafından geleneksel olarak düzenlenen 5. grup aydınlatma ekipmanları atıklarının toplanmasına bu yıl 102 belediyenin katıldığını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 1200 kilogram floresan atığı toplayarak sisteme en fazla katkı sağlayan ikinci belediye olduklarını belirtti. Floresan ile ampullerin içerdikleri cıva buharı sebebiyle uygun şekilde toplanmadığı takdirde çevreye ve insan sağlığına büyük zararlar verdiğine dikkat çeken Başkan Dündar, “Bizler, 2018 yılından bu yana AGİD ile 5. grup aydınlatma ekipmanları atıklarının toplanarak geri dönüşüme kazandırılması adına protokol imzalayarak ortak çalışma yürütüyoruz. Çalışmalar kapsamında AGİD tarafından temin edilen aydınlatma ekipmanı toplama kutularını ilçemiz sınırlarında dağıtarak, bu atıkların kırılmadan çevre ve insan sağlığına zarar vermeden ayrı toplanmasını sağlıyoruz.Bugüne kadar toplam 5 bin 905 kilogram floresan atığı toplayarak doğanın korunmasına destek olduk. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO