Osmaneli ’Lefke Cup 2019 U15 Turnuvası’na ev sahipliği yapacak

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde "Lefke Cup U15 Futbol Turnuvasını" gerçekleştirilecek.

Osmaneli Belediyesi TFF, İstanbul ASKF, Bilecik ASKF destekleri ile düzenlenen turnuvada kur’a çekimi 21 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. Turnuvaya katılacak takımlar, Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisleri’nde, ilçeye yeni yapılan Fadıl Bozkurt Konağında, Bekir Güven Konağında ve ilçedeki diğer tesislerde konaklayacaklar. Osmaneli, 5 gün içinde yaklaşık 200 sporcu, aileleri, yöneticilerle birlikte 500 kişiye ev sahipliği yapacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Osmaneli Belediyesi birlik ve beraberlik içinde her konuda hedeflerine ulaşıyor. Sporda da geldiğimiz durum son derece memnuniyet verici. Yapmış olduğumuz tesisler, spora verdiğimiz önem, sahip olduğumuz Allah vergisi doğal avantajlar ile Osmaneli kendi ölçeğini aşan bir spor ve kamp merkezi oluyor. Yaptığımız bu turnuvaya katılacağını bildiren değerli kulüplerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu turnuvaya katılmak istediğini bildiren ancak şu an yatak kapasitesi nedeniyle kabul edemediğimiz takımlarımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.