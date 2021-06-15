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Ekonomi Osmaneli Belediye Başkanlığı 10 memur alımı yapacak
Ekonomi

Osmaneli Belediye Başkanlığı 10 memur alımı yapacak

Bilecik ili Osmaneli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla açıktan atama yoluyla memur alacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 14:15:00 -
Osmaneli Belediye Başkanlığı 10 memur alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

Memur alımı için adaylar, başvuru esnasında istenilen belgelerle birlikte 09/07/2021- 14/07/2021 tarihleri arasında (mesai saatleri ) müracaatlarını; Elektronik ortamda belediyemiz [email protected] internet adresine, Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Camikebir Mah. Prof. Dr. Yunus SÖYLET Cad. No: 34 adresine, (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır) yapabileceklerdir. Postadaki  gecikmeler  ve  duyuruda  belirtilen  süre  içinde  yapılmayan  başvurular dikkate alınmayacaktır.

Zabıta  memuru  ve  itfaiye  eri  kadrolarına  başvurular  şahsen  yapılacak  olup  adaylar yukarıda  belirtilen  tarihlerde  boy  ve  kilo  ölçümü  yapmak  üzere  Osmaneli  Belediye  Başkanlığı İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Müdürlüğü’ne  istenilen  belgelerle  birlikte  şahsen  müracaat  ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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