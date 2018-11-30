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Osman Şimşek kimdir nerelidir?

Tekirdağ'da FETÖ soruşturması kapsamında hakkında iddianame hazırlanan ve 14 Mayıs 2015 tarihindenden bu yana Namık Kemal Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Prof. Dr. Osman Şimşek YÖK tarafından görevinden aldı. Peki Osman Şimşek kimdir? Osman Şimşek nereli ve kaç yaşında?

30 Kasım 2018 Cuma 09:07
Osman Şimşek kimdir nerelidir?

Tekirdağ'da FETÖ soruşturması kapsamında hakkında iddianame hazırlanan ve 14 Mayıs 2015 tarihindenden bu yana Namık Kemal Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Prof. Dr. Osman Şimşek YÖK tarafından görevinden aldı. Peki Osman Şimşek kimdir? Osman Şimşek nereli ve kaç yaşında?

Osman Şimşek kimdir?

Osman Şimşek, 1962 yılında Bayburt'ta doğdu. 1983 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ürünleri Teknolojisi Bölümü'nü bitirdi. 1984 yılında Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde asistan olarak göreve başladı. 1986 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ürünleri Teknolojisi Bölümü'nde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı. 1989 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nde doktorasını tamamladı. 1990 yılında yardımcı doçent, 1995 yılında doçent, 2001 yılında profesör unvanını aldı. 1990-1995 yılları arasında Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, 1993-2004 yılları arasında Şarköy Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Trakya Üniversitesi Senatörü, 2006 yılında Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Editörler Kurulu Üyesi, 2008-2010 yılları arasında Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcılığı ve Namık Kemal Üniversitesi Senato Üyesi olarak idari görevlerde bulundu. Süt ve ürünleri teknolojisi, süt mikrobiyolojisi, geleneksel ürünler teknolojisi ve gıda güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası birçok dergide akademik makaleleri yayınlamış olup kongre ve sempozyumlarda bildirileri bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 14 Mayıs 2015 tarihinde Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. 

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 09:07
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