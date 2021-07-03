Osman Nuri Kabaktepe iddialara son noktayı koydu! 'Bu bir balon!'

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Akit Tv'de yayınlanan Kırmıza Masa programına konuk oldu. Başkan Kabaktepe, program Moderatörü Muharrem Coşkun'un 'AK Parti döneminde doğup, AK Parti döneminde oy verme yaşına erişenlerin sadece yüzde 17'sinin AK Parti'ye oy verdiği yönünde araştırmalardan bahsediliyor. Sizin bu yönde yaptığınız bir anket var mı?' sorusuna, "Bu bir balon. Böyle bir anket de yok. Böyle bir sonuç da yok. 20 yıllık süreç bunu gösteriyor. AK Parti ilk girdiği seçimde yüzde 34 oy aldı. En son girdiği yerel seçimde yüzde 48 oy aldı. Son milletvekilliği seçimlerinde ise yüzde 50'nin üzerinde oy aldı." diyerek cevap verdi.

'Çok ince bir balon'

Başkan Kabaktepe, 2002'den bu zamana artan seçmen sayısını hatırlatarak, "2002'den 2018'e kadar 18 milyona yakın yeni seçmen oy kullandı. Yani AK Parti döneminde, ilk kez oy kullanan 15 milyon kişi olmuş. Seçmen sayısı yaklaşık yüzde 40 artmış. AK Parti de oyunu yüzde 34'den yüzde 50'nin üzerine çıkartmış. Yani AK Parti'de oyunu yüzde 40 arttırmış. Eğer biz bu gençlerden yüzde 17 ol alsaydık Cumhurbaşkanımızın 2018'de aldığı oy oranının yüzde 33 falan olması lazım. Bu iddia insanları manipüle etmek için ortaya atılmış çok da ince bir balon." ifadelerini kullandı.

'Bu yalana sarılan ana muhalefet 20 yıldır yüzde 30'un üzerine çıkamamış'

Osman Nuri Kabaktepe, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim saha çalışmalarımızdan çıkan sonuçlara gençlerin de kadınların da toplam oyların da birinci partisiyiz. Gerçeklik ortada. Bu söyleme sarılan muhalefet partisi 20 yıldır yüzde 30'nin üzerine çıkamamış."