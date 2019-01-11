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Osman Nuri Ekim kimdir nerelidir?

Osman Nuri Ekim AK Parti Trabzon Akçaabat belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Osman Nuri Ekim’in kim olduğu araştırılıyor.2014 yılı yerel seçimlerinde AK Parti Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve İmar komisyon üyeliği, 2018 yılı Akçaabat Belediyesi Başkan Yardımcılığı yaptı. Akçaabat Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinden 31 Mart 2019 seçimleri için istifa ederek Akçaabat Belediye Başkan Aday adayı olmuştu. PekiOsman Nuri Ekim kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte Osman Nuri Ekim biyografisi…

11 Ocak 2019 Cuma 14:23
Osman Nuri Ekim kimdir nerelidir?

Osman Nuri Ekim AK Parti Trabzon Akçaabat belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Osman Nuri Ekim’in kim olduğu araştırılıyor.  2014 yılı yerel seçimlerinde AK Parti Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve İmar komisyon üyeliği, 2018 yılı Akçaabat Belediyesi Başkan Yardımcılığı yaptı. Akçaabat Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinden 31 Mart 2019 seçimleri için istifa ederek Akçaabat Belediye Başkan Aday adayı olmuştu. Peki Osman Nuri Ekim kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte Osman Nuri Ekim biyografisi…

Osman Nuri Ekim kimdir?

Çevre Mühendisi olan Osman Nuri Ekim 25 Nisan 1980 Akçaabat’ta doğdu. İlk ve ortaokulu tamamladıktan sonra 1997 yılında Akçaabat Lisesi’ni bitirdi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden 2003 yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrasında çevre ile ilgili, birçok sertifikalı eğitim aldı. 2005-2011 yılında kurduğu özel firma ile bir çok işletmenin ÇED raporlarının yazılmasında, atık su arıtmalarının tasarım ve inşaatında,  baca gazı arıtma sistemlerinin tasarımında ve inşaatında,  emisyon ve gürültü değerlerinin ölçümlerinde ve değerlendirmelerinde görev aldım.Çevre Mühendisliği üzerine Trabzon başta olmak üzere, Ankara, Ardahan, Samsun, Konya gibi birçok ilde,  DSİ ve Karayolları’na ait projeleri üstlenerek tamamladı.  2014 yılı yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve İmar komisyon üyeliği, 2018 yılı Akçaabat Belediyesi Başkan Yardımcılığı yaptı. Akçaabat Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinden 31 Mart 2019 seçimleri için 16 Kasım 2018’de istifa ederek Akçaabat Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Osman Nuri Ekim evli ve 2 çocuk babasıdır. Kaynak: Osman Nuri Ekim Kimdir? 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 14:23
  1. Ardahan
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. Konya
  5. Erzurum
  6. Ankara
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