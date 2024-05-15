Osman Kavala ve Gezi davası ile ilgili şok iddia! O “AK Parti” detayı dikkat çekti! En büyük engel MHP ve Bahçeli

Hasan Öztürk, AK Parti içindeki bir kanadın, CHP ile olan yakınlaşmayı da fırsata çevirerek “Osman Kavala ve Gezi davası” meselesi üzerinden Batı’ya bir “jest yapma” ihtimali bulunduğunu belirtti. “Ancak bunun önündeki en büyük engel Cumhur İttifakı’nın iki ana taşıyıcısından biri olan MHP ve liderliğidir” diyen Öztürk, “Cumhur İttifakı köşeye sıkıştırılmak isteniyor. Erdoğan iktidarının Meclis aritmetiği ile oynanmak isteniyor” ifadelerini kullandı. Öztürk, haber7.com’daki yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Ak Parti içindeki bir kanadın, CHP ile olan yakınlaşmayı da fırsata çevirerek “Osman Kavala ve Gezi davası” meselesi üzerinden Batı’ya bir “jest yapma” olasılığı var mıdır? Evet vardır!

Ancak bunun önündeki en büyük engel Cumhur İttifakı’nın iki ana taşıyıcısından biri olan MHP ve liderliğidir.

O halde, Özgür Özel’in Sayın Bahçeli ile buluşmasından hemen önce Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’e, ”Devlet Bahçeli'nin bu işte bir dahlinin olduğunu düşünüyor musun” diye sorması… Ve bunun ardından Bahçeli ile görüşmesinde konuyu gündeme getirdiğine ilişkin haberlerin CHP medyasında yer alması… Bize bir şey söylemiyor mu?

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Bal gibi de söylüyor!

Cumhur İttifakı köşeye sıkıştırılmak isteniyor. Erdoğan iktidarının Meclis aritmetiği ile oynanmak isteniyor. (…)”