Osman Kavala kararına tepki! Türk yargısı AİHM'in oyuncağı değildir
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Osman Kavala kararı için “Türk yargısı AİHM'in oyuncağı değildir” yorumunda bulundu.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, oy çokluğuyla Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) havale edilmesine karar verdi. Karar ile birlikte Türkiye'ye karşı ihlal prosedürü resmen başlatılmış oldu.
Skandal karar Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında konuşuldu.
"Türk yargısı AİHM'in oyuncağı değil"
Yunan sınır birliklerinin ayakkabılarını ve kıyafetlerini çıkarttığı 12 göçmenin soğuktan donarak hayatını kaybetmesini hatırlatan Karahasanoğlu “Buyurun Avrupa Konseyi alsın da bir karar görelim. Türk yargısı AİHM'in oyuncağı değildir” dedi.