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Aktüel "Osman Hamdi Bey Dijital Sergisi" sanatseverlerle buluştu
Aktüel

"Osman Hamdi Bey Dijital Sergisi" sanatseverlerle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-10-26 12:28:49 -
"Osman Hamdi Bey Dijital Sergisi" sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Türk sanat tarihinde önemli bir yer edinen çok yönlü sanatçı Osman Hamdi Bey anısına hazırlanan dijital sergi, Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi'nde sanatseverlerle buluştu.

İletişim Başkanlığı tarafından hologram ve özel projeksiyon teknolojisi ile dijital sergilerin gerçekleştirileceği "360 Kültür Sanat" projesi kapsamında açılan sergide, çağdaş Türk resim sanatının öncüsü Osman Hamdi Bey'in 50'ye yakın özel eseri, üç boyutlu hologram ve özel projeksiyon cihazları ile ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Sergiye ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Mesut Onat, "Başkanlık olarak tarihi kültür ve birikimlerimizi zamanın diliyle, argümanlarıyla dijital anlamda tüm imkanları kullanarak yeniden üretmeye devam ediyoruz." dedi.

Onat, bu kapsamda Osman Hamdi Bey'in eserlerinin ve hayatının tanıtıldığı sergiyi hayata geçirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Birinci salonumuzda Osman Hamdi Bey'in hayatı dijital bir şekilde aktarılıyor. Diğer salonlarımızda ise 50'ye yakın eserinin dijital yansımasını görebileceğiz. Sergi, bütün sanatseverlere tarihi kültürel birikimimizi tekrardan müşahede etmeleri anlamında bir imkan tanıyacaktır."

Türkiye'de müzeciliğin kurucusu sayılan, Tanzimat döneminde bilim, sanat, arkeoloji ve müzecilik anlamında da büyük atılımlar gerçekleştiren Osman Hamdi Bey, dünyada özellikle "Kaplumbağa Terbiyecisi" ve "Silah Taciri" eserleriyle tanınıyor.

Sergide ayrıca Hamdi Bey'in eserlerinin yanı sıra hayatı ve yaşadığı dönem özel olarak tasarlanan gösterim teknikleri ile dijital ortamda yer alıyor.

Yeni tip koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı sergi, ücretsiz olarak 9 Kasım'a kadar 11.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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