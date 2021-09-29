Osman Gökçek'ten çok konuşulacak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu açıklaması

15 Temmuz hain darbe girişiminde Londra'ya kaçan FETÖ finansörü Akın İpek'in ailesi tarafından saldırıya uğrayan Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek, katıldığı bir programda dikkat çeken ifadeler kullandı.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ve Meral Akşener'in idaresindeki İYİ Parti ile kol kola giren CHP'de Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu Ankara ve İstanbul'da başkanlık koltuğuna oturdu.

FETÖ'nün de açıktan destek verdiği CHP, İYİ Parti ve HDP'den oluşan Zillet İttifakı, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı yıpratmak için her türlü yalan ve iftirayı ortaya atıyor.

Tüm bunlar yaşanırken İngiltere'de Akın İpek’in eşi Nevin İpek ve kızıyla karşılaşan Osman Gökçek, önce tahrik edildi, sonra saldırıya uğradı.

Katıldığı programda görüntüleri yayınlayan Gökçek, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

"Buradan sormak istiyorum" diyen Osman Gökçek, "Allah aşkına bana bir tane FETÖ'cünün sayın Yavaş veya sayın İmamoğlu aleyhinde konuşmasını gösterin. Nerede? Attıkları tvit gösterin, 2019 seçimlerinde aleyhlerinde söyledikleri kelime gösterin. Gösterebilmeniz mümkün değil." ifadelerini kullandı.