  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
300'den fazla jet ve askeri uçak bölgede konuşlandırıldı Uçan ne varsa hepsi orta Doğu'da Emekli maaşlarında 28 bin TL formülü masada! Kimler yararlanacak, nasıl ödenecek? 25 Şubat 2020: Hikmet Köksal'ın ölümü (Darbeci asker) İmamoğlu’nu satmışlar: Operasyonun göbeğinde Veli Ağbaba mı var? Tolgahan Erdoğan’ın iddiaları CHP’yi sarstı Ramazan'da 'ucuz et' vurgunu! Eş-dost seferberliği rafları kuruttu: İhtiyaç sahibi değil, stokçu kazanıyor Dünyanın en zengin 5 ailesinin asla yemediği o yemek! CHP’li Jahreyn: ‘İmamoğlu iğrenç bir insandır’ Onu affetmeyeceğim diyerek gerekçelerini sıraladı Milyarder kadın, tüm altınlarını çöplüğe gömdü! CHP’li Sarıyer’de rüşvet çarkı deşifre oldu: Kültür merkezi değil, soygun merkezi! Müjdat Gezen’den 2.5 milyon TL rüşvet istediler Dünyanın gözü Türk eriğinde: Kilogramı 500 dolar! Muhalif korodan tanıdık nakarat
Yaşam Neden bazı insanlar sivrisinekleri mıknatıs gibi çeker? Kan grubuyla ilgisi yokmuş!
Yaşam

Neden bazı insanlar sivrisinekleri mıknatıs gibi çeker? Kan grubuyla ilgisi yokmuş!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Neden bazı insanlar sivrisinekleri mıknatıs gibi çeker? Kan grubuyla ilgisi yokmuş!

Yaz akşamlarında aynı ortamda bulunan kişilerden biri defalarca ısırılırken diğerinin neredeyse hiç etkilenmemesi sıkça karşılaşılan bir durum. Uzun süredir bunun kan grubuyla bağlantılı olduğu düşünülse de uzmanlar, sivrisineklerin tercihinin çok daha karmaşık nedenlere dayandığını belirtiyor.

Yaz akşamlarında aynı ortamda bulunan kişilerden biri defalarca ısırılırken diğerinin neredeyse hiç etkilenmemesi sıkça karşılaşılan bir durum. Uzun süredir bunun kan grubuyla bağlantılı olduğu düşünülse de uzmanlar, sivrisineklerin tercihinin çok daha karmaşık nedenlere dayandığını belirtiyor.

Araştırmalar, sivrisineklerin insanları öncelikle nefesle dışarı verilen karbondioksit (CO₂) miktarına göre tespit ettiğini ortaya koyuyor. Daha fazla CO₂ üreten kişiler –örneğin hamileler, spor sonrası terleyenler ya da metabolizması hızlı çalışan bireyler– sivrisineklerin radarına daha kolay giriyor.

 

Bunun yanı sıra vücut ısısı ve ter içeriği de önemli faktörler arasında. Terde bulunan laktik asit, ürik asit ve amonyak gibi maddeler sivrisinekler için adeta davetiye niteliği taşıyor. Özellikle egzersiz sonrası artan vücut ısısı ve kimyasal salınım, ısırılma riskini yükseltiyor.

Cilt yüzeyindeki bakteri çeşitliliği de belirleyici bir unsur. Her insanın cildinde farklı bakteri profili bulunuyor ve bu mikroorganizmalar vücuda özgü bir koku oluşturuyor. Bazı koku bileşimleri sivrisinekleri daha fazla cezbediyor.

Kıyafet rengi dahi etkili olabiliyor. Yapılan gözlemlere göre koyu renkli kıyafetler –özellikle siyah ve lacivert– sivrisinekleri daha çok çekiyor. Çünkü bu renkler ısıyı daha fazla tutuyor ve böceklerin görsel olarak hedef belirlemesini kolaylaştırıyor.

Uzmanlar, kan grubunun tek başına belirleyici olmadığını, asıl etkinin karbondioksit salınımı, vücut kimyası ve çevresel faktörlerin birleşiminden kaynaklandığını vurguluyor.

Özetle, sivrisineklerin “favori insanları” var; ancak bu tercih sandığımız kadar basit değil. Bilimsel veriler, ısırılma riskini azaltmak için açık renkli kıyafet tercih edilmesini, terli kalınmamasını ve koruyucu ürünlerin kullanılmasını öneriyor.

Trump'tan İran'a karşı "sopalı" diplomasi! Rubio ve CIA Başkanı'ndan Kongre'ye gizli brifing: "Bütün seçenekler masada!"
Trump'tan İran'a karşı "sopalı" diplomasi! Rubio ve CIA Başkanı'ndan Kongre'ye gizli brifing: "Bütün seçenekler masada!"

Gündem

Trump'tan İran'a karşı "sopalı" diplomasi! Rubio ve CIA Başkanı'ndan Kongre'ye gizli brifing: "Bütün seçenekler masada!"

Trump’ın talimatı sonrası gizemli olay: Ufo dosyaları uzaylı arşivi silindi
Trump’ın talimatı sonrası gizemli olay: Ufo dosyaları uzaylı arşivi silindi

Gündem

Trump’ın talimatı sonrası gizemli olay: Ufo dosyaları uzaylı arşivi silindi

İran Dışişleri’nden Trump’a sert karşılık: O profesyonel bir yalancı
İran Dışişleri’nden Trump’a sert karşılık: O profesyonel bir yalancı

Dünya

İran Dışişleri’nden Trump’a sert karşılık: O profesyonel bir yalancı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23