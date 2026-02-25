Neden bazı insanlar sivrisinekleri mıknatıs gibi çeker? Kan grubuyla ilgisi yokmuş!

Yaz akşamlarında aynı ortamda bulunan kişilerden biri defalarca ısırılırken diğerinin neredeyse hiç etkilenmemesi sıkça karşılaşılan bir durum. Uzun süredir bunun kan grubuyla bağlantılı olduğu düşünülse de uzmanlar, sivrisineklerin tercihinin çok daha karmaşık nedenlere dayandığını belirtiyor.

Araştırmalar, sivrisineklerin insanları öncelikle nefesle dışarı verilen karbondioksit (CO₂) miktarına göre tespit ettiğini ortaya koyuyor. Daha fazla CO₂ üreten kişiler –örneğin hamileler, spor sonrası terleyenler ya da metabolizması hızlı çalışan bireyler– sivrisineklerin radarına daha kolay giriyor.

Bunun yanı sıra vücut ısısı ve ter içeriği de önemli faktörler arasında. Terde bulunan laktik asit, ürik asit ve amonyak gibi maddeler sivrisinekler için adeta davetiye niteliği taşıyor. Özellikle egzersiz sonrası artan vücut ısısı ve kimyasal salınım, ısırılma riskini yükseltiyor.

Cilt yüzeyindeki bakteri çeşitliliği de belirleyici bir unsur. Her insanın cildinde farklı bakteri profili bulunuyor ve bu mikroorganizmalar vücuda özgü bir koku oluşturuyor. Bazı koku bileşimleri sivrisinekleri daha fazla cezbediyor.

Kıyafet rengi dahi etkili olabiliyor. Yapılan gözlemlere göre koyu renkli kıyafetler –özellikle siyah ve lacivert– sivrisinekleri daha çok çekiyor. Çünkü bu renkler ısıyı daha fazla tutuyor ve böceklerin görsel olarak hedef belirlemesini kolaylaştırıyor.

Uzmanlar, kan grubunun tek başına belirleyici olmadığını, asıl etkinin karbondioksit salınımı, vücut kimyası ve çevresel faktörlerin birleşiminden kaynaklandığını vurguluyor.

Özetle, sivrisineklerin “favori insanları” var; ancak bu tercih sandığımız kadar basit değil. Bilimsel veriler, ısırılma riskini azaltmak için açık renkli kıyafet tercih edilmesini, terli kalınmamasını ve koruyucu ürünlerin kullanılmasını öneriyor.