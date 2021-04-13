Osman Bey ve alpleri Bizans ordusunun karşısında! Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni fragman
Çarşamba günleri izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 54. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 54. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Osman Bey ve Kayı alplerinin Nikola önderliğindeki Bizans ordusuyla karşı karşıya geldiği anlar tanıtıma damgasını vurdu.
Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle 14 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.10'da ATV ekranlarında olacak.