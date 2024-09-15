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Spor Osimhen yıldız isme övgüler yağdırdı: Ölümcül bir oyuncu
Spor

Osimhen yıldız isme övgüler yağdırdı: Ölümcül bir oyuncu

Yeniakit Publisher
2024-09-15 00:36:00 -
Osimhen yıldız isme övgüler yağdırdı: Ölümcül bir oyuncu

Galatasaray'ın yeni yıldızı Victor Osimhen, , Icardi ve Batshuayi'ye övgüler yağdırdı.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti.

Galatasaray'da ilk maçına çıkan yıldız golcü Osimhen mücadeleyi beIN Sports'a değerlendirdi.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR MAÇTI"

Çaykur Rizespor galibiyetini değerlendirerek sözlerine başlayan Victor Osimhen, "Burada olduğum için çok mutluyum. Harika bir histi. Bizim için önemli bir maçtı. Benim de ilk maçım. Büyük bir farkla kazandığımız için çok mutluyum. Bu şekilde devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"KAFAMDA SORU İŞARETİ YOKTU"

Transfer sürecini anlatan Osimhen, "Benim için çok büyük bir öneme sahipti. Soru işareti yoktu kafamda. Gelmeden önce düşündüklerim ve geldikten sonra gördüklerim tamamen aynıydı. Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

ICARDI VE BATSHUAYI YANITI

Mauro Icardi ve Michy Batshuayi'yle ilgili soruya Osimhen şu yanıtı verdi:

"Aslında bir mücadele olduğunu söyleyemem forma için. Icardi bu oyunun efsanesi. Batshuayi de ölümcül bir oyuncu. Buraya gelirken benim için heyecan verici şeylerden biriydi bu aslında. Onlardan öğrenebileceğim şeyler var. Birbirimizin kalitesini tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Birlikte daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz takımı."

Osimhen, takımının ikinci golü için, "Golü ilk ben attım sandım. Sonradan Abdülkerim'in ayağına değdiğini gördüm. Asist olmuş oldu." açıklamasında bulundu.

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