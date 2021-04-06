  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Uğurlu'dan darbe imasında bulunan 104 amirallerle ilgili dikkat çeken sözler

yeniakit.com.tr’ye konuşan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük: 104 amiral ile Pensilvanya aynı hedefe birlikte gitmek istiyor

Heyecanlandıran döviz tahmini: Nisan ayının 15'inden itibaren...

BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan flaş 'darbe' çıkışı: Ben başkan olduğum sürece...

Türkiye'nin en zengin 10 kişisi belli oldu

İşte Kılıçdaroğlu'na göre halkın gazetesi! Biz değil manşetler konuşsun

Darbe girişiminin ardından 3 ülke çıktı

Bunu hiç beklemiyorlardı! Yunanistan'ı köşeye sıkıştıracak gelişme

Dünyanın gözü orada! Rusya pozisyonu aldı! ‘Savaşa hazırlık…’

Canlı yayında açıkladı! Herkes şaştı kaldı: Abdullah Gül'ü o isim engelledi
Ekonomi OSİAD Başkanlığına yeniden Süleyman Ekinci seçildi
Ekonomi

OSİAD Başkanlığına yeniden Süleyman Ekinci seçildi

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) başkanlığına, kuruluşun genel kurulunda yapılan oylamayla Süleyman Ekinci yeniden seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 22:17:00 -
OSİAD Başkanlığına yeniden Süleyman Ekinci seçildi

OSİAD 30’uncu Olağan Genel Kurulu, Talay Salonu’nda gerçekleştirildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamaları dikkate alınarak yapılan toplantıda, Süleyman Ekinci yeniden başkan oldu. Ekinci, burada yaptığı konuşmada, 30’uncu yılını geride bırakan derneğin Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’ni kurduğunu hatırlattı. Derneğin, oluşturduğu ormanı, sanayici ve iş adamlarının uluslararası pazarlara açılması konusunda verdiği destekle sivil toplum kuruluşları arasında ayrı bir yeri olduğunu belirten Ekinci, “Toplumun her kesimiyle bütünleşmiş bir derneğiz” ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve gümüş alacaklar dikkat! 'Baskı ön planda...'
Ekonomi

Altın ve gümüş alacaklar dikkat! 'Baskı ön planda...'

Stratejist ve ekonomist Rıdvan Baştürk, altın ve gümüş yatırımcısına önemli tavsiyelerde bulundu.
Canlı yayında Türker Ertürk'ü rezil kepaze ettiler
Gündem

Canlı yayında Türker Ertürk'ü rezil kepaze ettiler

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, milli iradeyi hiçe sayıp darbe tehdidinde bulunan amiral eskisi Türke..
Dikkat! Uzman isim bomba detayı verdi! ‘Altın karşısında güçlenecek’
Ekonomi

Dikkat! Uzman isim bomba detayı verdi! ‘Altın karşısında güçlenecek’

Altın fiyatlarının değişikliği gündemdeyken, doların da değişkenlik göstermesiyle birlikte Teknik analist Tunç Şatıroğlu durumu değerlendird..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay