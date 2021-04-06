OSİAD Başkanlığına yeniden Süleyman Ekinci seçildi

OSİAD 30’uncu Olağan Genel Kurulu, Talay Salonu’nda gerçekleştirildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamaları dikkate alınarak yapılan toplantıda, Süleyman Ekinci yeniden başkan oldu. Ekinci, burada yaptığı konuşmada, 30’uncu yılını geride bırakan derneğin Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’ni kurduğunu hatırlattı. Derneğin, oluşturduğu ormanı, sanayici ve iş adamlarının uluslararası pazarlara açılması konusunda verdiği destekle sivil toplum kuruluşları arasında ayrı bir yeri olduğunu belirten Ekinci, “Toplumun her kesimiyle bütünleşmiş bir derneğiz” ifadesini kullandı.