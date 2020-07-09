OSB’ler işsizliğe panzehir oldu

Corona virüsü (Covid-19) tehdidini büyük ölçüde bertaraf eden hükümet tarafından yeni bir üretim hamlesi başlatılıyor. 7 bölgede art arda organize sanayi bölgeleri (OSB) açılıyor. Stratejik sektörleri atağa kaldıran bu bölgeler hem imalata hem istihdama olumlu katkıda bulunuyor.

Ekonomiye önemli katkı

İlk 6 ayda 583 yeni fabrikanın üretime başlamasına; 10 milyar liraya yakın sanayi yatırımı yapılmasına; gıda, tekstil, kimya, makine-ekipman, kauçuk ve plastik imalatının artmasına imkân tanıyan 320 OSB’den öne çıkanlar şöyle:

300 bin aileye ekmek

l İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB), Türkiye ihracatının yüzde 30’unu karşılıyor. Ekonomiye her yıl 5 milyar dolar katma değer sağlayan bölgede imal edilen deri mamulleri, makine ve aksamları ile mobilya ürünleri dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

Bünyesinde 38 sanayi sitesini, 24 bin 500 firmayı barındıran İOSB’den 300 bin aile ekmek yiyor.

Ödenek ve fon yok

l 1 milyon 500 bin metrekare arazi üzerine kurulu olan İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde (Dudullu OSB) başta demir-çelik, makine, plastik, oto yan sanayii olmak üzere pek çok sektörden çoğunluğu orta ölçekli 140 kadar işletme aktif. Nitekim fabrikalar bölgesinde 30-50 bin çalışan istihdam ediliyor. Dudullu OSB’de yatırım harcamalarının tamamı, sanayicilerin destekleriyle gerçekleştiriliyor, herhangi bir ödenek veya fon kullanılmıyor.

Büyük projelere imza atılıyor

l Ankara’nın önde gelen endüstri bölgelerinden OSTİM’de 6 bin 200’den fazla işletme söz konusu. Bu işletmelerin 60 binin üzerinde çalışanı mevcut. 17 sektör ve 139 iş kolunun faaliyet gösterdiği OSTİM’de savunma, havacılık, raylı sistemler, medikal, iş ve inşaat makineleri, haberleşme teknolojileri ile enerji alanlarında ihtisaslaşma sağlanmış durumda. Yüksek tasarım ve üretim kabiliyetine sahip işletmeler, bölgede bulunan çok sayıda iş kolunun altyapısını kullanarak büyük hacimli işlere imzalarını atıyorlar.

İlgi odağı konumunda

l İzmir Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde (ALOSBİ) 3 bin kişi istihdam ediliyor. 10 milyon metrekare alana kurulu bölgeden ortalama 123 milyon Euro ihracat yapılıyor. Yerli ve yabancı üreticilerin ilgi odağı olan, kimyevi ürün imalatıyla öne çıkan ALOSBİ’ye devletten teşvik ya da kredi alınmadan 200 milyon Euro altyapı yatırımı gerçekleştirilmişti.

22 bin kişi geçiniyor

l Bursa’da, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (Nilüfer OSB) 320 fabrika var. Tekstil, deri, boya üreticilerinin yoğunlaştığı bölgeden 22 bin kişi geçimini temin ediyor. Yerli ve yenilikçi ürünlerin üretildiği Nilüfer OSB’den her sene 700 milyon dolar tutarında ihracat yapılıyor.

Yeni yatırımlar yolda

l Doluluk oranı yüzde 100’e ulaşan Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) büyümeye devam ediyor. 17 milyon metrekare alanda toplam 446 işletmenin üretim yaptığı bölgede 6 milyon 245 bin metrekarelik yeni alan ilave edilmesi için çalışmalara başlandı. AOSB’de çok sayıda kimyevi ürün ve tekstil firması bulunuyor.

Refah arttı

l Diğer yandan ilave sanayileşme adımları atıldı. İlk 6 ayda Kocaeli KOBİ, Manisa Muradiye, Kütahya Seramik, Antalya Korkuteli Mermer İhtisas, Tekirdağ Marmara-Ereğlisi ve Hakkâri Yüksekova OSB’lerine tüzel kişilik kazandırıldı. Bu yolla refah ve kalkınma ise artırıldı.