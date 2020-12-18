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Ekonomi OSB'ler Bilişim Vadisi ile dijitalleşecek
Ekonomi

OSB'ler Bilişim Vadisi ile dijitalleşecek

Bilişim Vadisinin yürütücü olduğu "Sanayide Dijital Dönüşüm Analiz Programı" kapsamında, ilk etapta 3 OSB'den 15 firmanın dijital dönüşüm kapasitesi ve ihtiyaçları tespit edilecek - Belirlenen dijitalleşme yol haritasıyla hem teknoloji tedarikçilerinin yerlileşmesi hem de uluslararası pazarda firmaların daha rekabetçi hale gelmesi planlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-18 09:17:39 -
OSB'ler Bilişim Vadisi ile dijitalleşecek

ANKARA (AA) - Teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisinin dijital teknolojilerin hem tedarikçisi hem kullanıcısı konumunda olan sanayi kuruluşlarına yönelik başlattığı çalışmayla, organize sanayi bölgelerindeki (OSB) işletmelere dijital olgunluk analizi yapılacak ve bu alanda yol haritası belirlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, KOBİ'lerin dijital üretim ve karar verme teknolojileriyle donatılmış olmasını zorunlu hale getirdi. Bu nedenle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki işletmeler de dijitalleşme çabalarını hızlandırdı. Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi olan Bilişim Vadisi de bu çabalara destek olacak önemli bir adım attı.

Bilişim Vadisinin yürütücüsü olduğu "Sanayide Dijital Dönüşüm Analiz Programı" çerçevesinde OSB'lerdeki sanayi firmalarına dijital olgunluk analizi yapılacak. Analiz sonucunda sanayi kuruluşlarının dijitalleşme alanındaki eksikleri tespit edilecek ve Bilişim Vadisi bu sorunlara çözüm önerileri getirecek.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) "Sanayide Dijital Dönüşüm" çağrısı kapsamında hazırlanan program, Otomotiv Yan Sanayi ve İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB), İstanbul Madeni Eşya Sanatkârları Sanayi Sitesi (İMES) ve Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde uygulanacak.

İlk etapta bu OSB'lerden 15 işletmenin dijitalleşme bağlamındaki mevcut durumları, işleyişleri, olanakları, dijital dönüşüme bakış açıları, kısa ve uzun vadeli projeleri, dönüşüm için nelere ihtiyaç duydukları gibi konular belirlenecek.

Bunlara bakılarak KOBİ'lerin dijital olgunluk analizleri gerçekleştirilecek. Analiz sonuçlarına göre firmaların dijitalleşme yol haritaları belirlenecek. İşletmelere dijitalleşme sürecinde rehberlik yapılacak. Belirlenen dijitalleşme yol haritasıyla hem teknoloji tedarikçilerinin yerlileşmesi hem de uluslararası pazarda firmaların daha rekabetçi hale gelmesi planlanıyor.

- İmzalar atıldı

Programın tanıtımı, Bilişim Vadisi, MARKA ve TOSB İnovasyon Merkezi arasında gerçekleştirilen Sanayide Dijital Dönüşüm Analiz Programı İmza Töreni ile yapıldı. TOSB'daki törende, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dudaroğlu sözleşmeyi imzaladı.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü İbrahimcioğlu, bu imzalarla Sanayide Dijital Dönüşüm Analiz Programı'nın başladığını belirterek, "İlk etapta firmalarımızın her biriyle ayrı ayrı görüşmeler yapılacak. Bilişim Vadisi'nin aracı olduğu danışmanlar, anlaşma yapılan firmaların çalışanlarına eğitimler verecek. Fiziki ve teknik incelemeler yapacak. Danışmalar firmaların, üretim süreçlerini analiz edecek. Hangi firmanın neye, nasıl bir dijital dönüşüme ihtiyacı olduğu tespit edilecek. Bir anlamda firmaların röntgeni çekilecek." ifadelerini kullandı.

Üç ay sürecek çalışmanın ardından bir yol haritası çıkarılacağını bildiren İbrahimcioğlu, şunları kaydetti:

"Hazırlanan raporlar kapsamında işletmelere tavsiyelerde bulunacağız. Dijitalleşme sürecinde ihtiyaç olan yazılım, nesnelerin interneti, elektronik, haberleşme gibi ihtiyaç olan teknolojik ekipmanların tedarik sürecinde de bizatihi rol alacağız. Beklentimiz sanayicimizin dijital dönüşümünü yerli ve milli kaynaklarla sağlayabilmek."

- "İşletmeler dijitalleşerek küresel rekabette yer buluyor"

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, işletmelerin artık geleneksel yöntemlerle değil dijitalleşerek küresel rekabette kendilerine yer bulabildiklerine işaret ederek, "Bu noktadan hareket eden Bilişim Vadimiz, görev alanımızda bulunan 3 OSB'den 15 firmanın dijital dönüşümünü sağlayacak." ifadesini kullandı.

TOSB İnovasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu, otomotiv sektöründe dijitalleşmenin olmazsa olmaz olduğunu vurgulayarak, "Bu program farkındalık oluşturması açısından da çok önemli. Firmalar bu farkındalıkla birlikte küresel otomotiv pazarında yerini sağlamlaştıracak." değerlendirmesinde bulundu.

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