OSB’de hemzemin geçit tartışmasında son söz mahkemeden

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’ni yakından ilgilendiren hemzemin geçit projesiyle ilgili yargı süreci sona erdi. Yeni hemzemin geçidin açılmasına yönelik karar, istinaf mahkemesi tarafından da hukuka uygun bulunarak kesinleşti.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) içinden geçen ve Manisa OSB’ye ait tren hattı üzerinde geçmişte açık olan ancak daha sonra kapatılan hemzemin geçidin yeniden açılmasıyla ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aldığı karar, Manisa OSB tarafından yargıya taşınmıştı.

Manisa 1. İdare Mahkemesi, hemzemin geçidin açılmasına yönelik UKOME kararını hukuka uygun bularak davayı reddetti. Bunun üzerine Manisa OSB kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Ancak Bölge İdare Mahkemesi de yapılan başvuruyu değerlendirerek yerel mahkemenin kararını yerinde buldu ve istinaf talebini reddetti.

Böylece hem Manisa 1. İdare Mahkemesi hem de Bölge İdare Mahkemesi, hemzemin geçidin açılmasına yönelik kararın hukuka uygun olduğuna hükmetmiş oldu. Muradiye OSB’nin sanayi ve konut trafiğini ayırmak amacıyla yürüttüğü girişimler de bu kararla hukuken kesinleşti.

Bölgede trafik yükü hafifleyecek

Muradiye Mahallesi’nde bulunan mevcut hemzemin geçit, her gün binlerce aracın kullandığı dar bir noktada yer alıyor. Fabrikalara ait ağır tonajlı araçlar, okul servisleri ve binek otomobillerin aynı güzergahı kullanması nedeniyle bölgede sık sık trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yeni hemzemin geçidin hizmete girmesiyle birlikte sanayi araçları ile konut bölgesindeki araç trafiğinin ayrılması planlanıyor. Böylece mahalle içindeki trafik yoğunluğunun azalması ve sanayi araçlarının daha güvenli bir güzergaha yönlendirilmesi hedefleniyor.

Bilirkişi raporu da trafiğin ayrılması gerektiğini söyledi

Dava sürecinde hazırlanan 16 Eylül 2025 tarihli bilirkişi raporunda mevcut geçidin ciddi güvenlik riskleri oluşturduğu vurgulandı. Raporda, sanayi araçları ile yerleşim trafiğinin aynı noktada birleşmesinin hem trafik güvenliği hem de yaşam kalitesi açısından sorun oluşturduğu ifade edildi.

Ayrıca ağır tonajlı araçların yol yapısına zarar verdiği, gürültü ve hava kirliliğini artırdığı ve bölgede yaşayan vatandaşların güvenlik kaygısını artırdığı belirtildi. Bilirkişiler, 10 OSB Sokak üzerinde açılması planlanan yeni hemzemin geçidin şehircilik ve ulaşım planlaması açısından doğru bir adım olacağını rapora yansıttı.

Bölge halkı, trafik yoğunluğu ve güvenlik sorunlarının her geçen gün arttığını belirterek yetkililerden yeni hemzemin geçidin bir an önce hizmete açılmasını beklediklerini ifade etti.

Yeni geçidin açılmasıyla birlikte Muradiye’de uzun süredir yaşanan ulaşım sorununun önemli ölçüde çözüleceği ve bölge trafiğinin rahatlaması bekleniyor.