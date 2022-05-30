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Dünya Örümcek bebek, görenleri hayrete düşürdü! İki eli ve toplamda 6 bacağı var!
Dünya

Örümcek bebek, görenleri hayrete düşürdü! İki eli ve toplamda 6 bacağı var!

Ülkemizde de görülen yılan bebek vakalarından sonra bu sefer de Hindistan'dan gelen "örümcek bebek" haberi duyanları hayrete düşürdü. İki eli ve toplamda 6 bacağı olan bebeğin tedavisi için kampanya düzenleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 11:45:00 -
Örümcek bebek, görenleri hayrete düşürdü! İki eli ve toplamda 6 bacağı var!

Hindistan'ın Bihar eyaletine bağlı Nawade kasabasındaki bir köyde dünyaya gelen ve "örümcek bebek" olarak adlandırılan kız çocuğu, görenleri hayrete düşürüyor.

Doktorlar Çaresiz Kaldı

Bebeğin doğumunu gerçekleştiren doktorlar, karşılaştıkları durum karşısında çaresiz kaldı. Bebek sağlıklı şekilde dünyaya geldi fakat başta annesi Usha Devi olmak üzere aile üyeleri büyük üzüntü yaşadı.

İki Eli Ve 6 Bacağı Var

Hindistan'daki doktorlar, ilginç vakayı incelemeye aldı. İki kol ve 6 bacak ile dünyaya gelen bebeğin tedavisi için para gerekiyor. Şu anda aile üyeleri ve hastane yetkilileri, açılan kampanya hesabına destek topluyor. Yeterli desteğin gelmesinin ardından bebek, operasyona alınacak.

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