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Örümcek Adam'ın yazarı Stan Lee hayatını kaybetti

Örümcek Adam’dan X-Men’e, Thor’dan Iron Man’e birçok kahramanı tasarlayan yazar, editör, yayıncı ve yapımcı Stan Lee'nin, 95 yaşında California’da hayatını kaybettiği öğrenildi.

13 Kasım 2018 Salı 01:26
Örümcek Adam'ın yazarı Stan Lee hayatını kaybetti

Çizgi roman dünyasında 1939 yılında çalışmaya başlayan Stan Lee, çizgi roman ve sinema dünyasının yakından tanıdığı Kara Panter, Örümcek Adam, Thor, Demir Adam, Fatastik Dörtlü, Hulk, Daredevil, Karınca-Adam, Marvel ve birçok karakterin de tasarımcılarından biriydi.

Lee, Marvel Comics’i küçük bir yayıncıdan bir numaralı çizgi roman yayıncılığına yükseltti. Yaptığı iş konusunda genelde alçak gönüllü olan Lee, 2018 yılında verdiği bir röportajda, “Genelde yaptığım işin çok önemli olmadığını düşünürdüm. İnsanlar köprüler yapıyor, sağlık araştırmaları yapıyor ve ben burada kostüm giyen, inanılmaz ve çılgın işler yapan hayali kahramanlar üzerine yazıyorum. Ama yavaş yavaş anlıyorum ki eğlence kolayca göz ardı edilemez” demişti.

2009 yılında Marvel Enterteintment’ın 4 milyar dolara Disney tarafından alınmasından sonra sinema dünyasında yükselen yeni nesil kahraman filmleri ile tekrardan gündeme gelen Lee, 1939 yılından bu yana Marvel karakterlerinin yer aldığı tüm filmlerde mutlaka küçük rollerle de olsa yer aldı.

Lee’nin başarısındaki en büyük sırlardan biri, oluşturduğu kahramanlara verdiği karakterlerdi. Daha önce sadece süper güçler üzerine kurulan çizi roman dünyası Lee ile birlikte Örümcek Adam’da olduğu gibi geçmişi olan, geçinmek ve ikili ilişkiler gibi günlük insani sorunlarla baş etmek zorunda olan kahramanlarla tanıştı.

Odacı olarak işe başladı

28 Aralık 1922’de doğan ve asıl adı Stanley Martin Lieber olan Stan Lee, Marvel’in atası sayılabilecek Timely Comic’de 1939 yılında haftalığı 8 dolardan ayak işleri ile ilgilenen bir odacı olarak işe başladı ve iki yıl sonra Kaptan Amerika için iki sayfalık “Hainin İntikamı” isimli kısa öyküyü kaleme aldı.

1942 yılında geçici editörlük görevine geldikten sonra orduya katılan Stan Lee, burada Oscar ödüllü Frank Capra, Pulitzer ödüllü William Saroyan ve Dr. Seuss olarak bilinen Theodor Geisel ile eğitim filmleri çekti.

2. Dünya Savaşı'ndan sonra yayıncılığa dönen Lee, onlarca yıl editörlük yaptı. 1972 yılında editörlük görevinden ayrılan Lee, zamanını şirketi tanıtmaya adadı.

1980 yılında Los Angeles’a taşınan Lee, burada sinema filmlerinden çok önce süper kahramanların yer aldığı animasyonlar yaptı.

2002 yılında otobiyografisi “Exelsior The Amazing Life of Stan Leeyi yayınlayan usta çizgi roman yazarı, bugüne kadar Marvel sinema dünyasındaki tüm filmlerde yer aldı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 01:26
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