Oruca niyet sahurda mı getirilir? Oruca niyet her gün mü yapılır? Oruç niyeti ne zaman edilir?

Oruca en geç ne zaman niyet edilir? Ramazan ayının tüm güzellikleri İslam alemin sardı. On bir ayın sultanı Ramazan hanelere misafir olmaya başladı. Müslümanların başının üstünde misafir edeceği Ramazan ayı rahmet, mağfiret ve sonunda ise günahlardan kurtuluşa vesile olması bakımından bir hayli önemli bir aydır. Bu ayda farz olan oruç ibadeti yerine getirilir. Teravihler kılınır, fitreler verilir, zekatlar, fidyeler verilerek fakirlere Ramazan yaşatılır. Oruç ibadetini yerine getirmek için de oruca niyet şart ve gereklidir. Oruca nasıl niyet edeceğimiz ve ne zaman edeceğimiz önemlidir. Ramazan ayına girdiğimiz bugün itibariyle oruca nasıl niyet edilir merak ediliyor.

Oruca nasıl niyet edilir ve oruca niyet ne zaman getirmek gerekir? Ramazan başında oruca niyet etsek bu niyet geçerli midir, yoksa her gün oruca niyet mi etmek gerekir? On bir ayın sultanı, mübarek Ramazan ayına girmemizle birlikte oruçla ilgili aramalar da internet üzerinden bir hayli arttı. Özellikle de diyanete sorulan sorular arasında oruca niyet etmek konusu çok sorulan konular arasında. Oruca niyet edilmez veya unutulursa orucu kaza etmek gerekir mi? Oruca nasıl ve ne zaman edilir Peygamberimizin hadisleri doğrultusunda haberimizde cevaplandırdık.

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85).

Oruca en geç ne zaman niyet edilir?

Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre oruca niyet ne zaman kadar yapılır?

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).