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Oruç

Oruç tutmayan teravih kılabilir mi?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir. Peki oruç tutmayan teravih kılabilir mi?

2020-04-23 16:56:00 - 2020-04-23 16:57:42
Oruç tutmayan teravih kılabilir mi?

Teravih namazı farz bir namaz değildir. kadın erkek her Müslüman için sünnet-i müekkededir. Teravih, orucun sünneti değil, vaktin sünnetidir. Bir mazereti dolayısıyla oruç tutamayanlar da teravih namazı kılabilirler.

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