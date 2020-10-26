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Gündem Oruç Reis için yeni NAVTEX ilan edildi
Gündem

Oruç Reis için yeni NAVTEX ilan edildi

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 4 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 22:20:00 -
Oruç Reis için yeni NAVTEX ilan edildi

İlana göre, Oruç Reis’in Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler de eşlik etmeyi sürdürecek. Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor. Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

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