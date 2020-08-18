  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ortopedik engellilerin erişimine sunulan ATM sayısı 2 katına çıktı
Ekonomi

Ortopedik engellilerin erişimine sunulan ATM sayısı 2 katına çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 14:12:53 -
Ortopedik engellilerin erişimine sunulan ATM sayısı 2 katına çıktı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Banklar Birliği (TBB) verilerine göre, ortopedik engellilerin erişimine sunulan ATM sayısı 2018'de 4 bin 433 iken, 2020 itibarıyla 8 bin 903'e yükseldi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, bankalar, engellilerin ve yaşlıların, şubelerden, ATM'lerden, internet ve mobil kanallarından verilen hizmetleri kolay kullanabilmeleri amacıyla ilgili kuruluşlardan ve hizmet alan kişilerden gelen değerlendirme ve talepleri de dikkate alarak çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor.

Söz konusu hizmetlerin iyileştirilmesi ve yaygın hale getirilmesi amacıyla uygulamalar, TBB nezdindeki çalışma grubu tarafından düzenli olarak değerlendiriliyor.

Bu çerçevede hazırlanan rapor, her yıl haziran ayında TBB internet sitesinde yayınlanıyor. Haziran 2020 dönemi raporuna göre, ortopedik engellilerin erişimine sunulan ATM sayısı 2018 yılında 4 bin 433 iken, 2020 itibarıyla 8 bin 903'e yükseldi.

Aynı dönemde şube sayısı 4 bin 305'ten 4 bin 974'e, görme engellilerin kullanımına uygun ATM sayısı 21 bin 808'den 30 bin 997'ye ve şube sayısı 2 bin 990'dan 4 bin 802'ye ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hulusi Akar’ın Libya ziyaretinde dikkat çeken detay! Katar da katıldı
Gündem

Hulusi Akar’ın Libya ziyaretinde dikkat çeken detay! Katar da katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da resmi temaslarda bulunmak Trablus'a geldi.
Duyurdular: 3 yıllık sözleşme imzalandı
Spor

Duyurdular: 3 yıllık sözleşme imzalandı

Galatasaray Kulübü, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'ni transfer ettiklerini açıkladı.

Erol Mütercimler'in dolar tahmini 'yok artık' dedirtti
Ekonomi

Erol Mütercimler'in dolar tahmini 'yok artık' dedirtti

Gündeme gelmek için türlü yolları deneyen Erol Mütercimler, bu kez dolar kuru üzerinden ilginç tahminlerde bulundu.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı