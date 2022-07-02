Ortodoks Yahudilerden Siyonist İsrail’e tepki
ABD’deki Ortodoks Yahudiler, eyaletin üniversitelerinde antisemitizmin arttığı iddiasının konuşulduğu New York Belediye Meclisindeki toplantıyı ve sonrasındaki basın açıklamasını protesto ederek, “antisiyonizmin antisemitizm olarak görülemeyeceğini” vurguladı.
Nutrei Karta International (NKI) isimli Yahudi topluluğu, Belediye Meclisindeki İsrail yanlısı üyeleri ve belediye önünde İsrail’e destek açıklaması yapan ABD’li Yahudileri protesto ederek, New York üniversitelerinde antisemitizmin arttığı iddialarının doğru olmadığını, öğrencilerin sadece İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği suçları eleştirdiğini belirtti. İki Yahudi grubu, New York’taki üniversite kampüslerinde öğrenci örgütlerinin, İsrail’in işlediği savaş suçları konusunda farkındalığı yaydığını ve Filistinlilerin haklarını dile getirdiğini belirtti.