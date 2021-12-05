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Dünya Ortodoks rahipten Papa’ya büyük şok: Sen bir kafirsin!
Dünya

Ortodoks rahipten Papa’ya büyük şok: Sen bir kafirsin!

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Yunanistan’ın başkenti Atina ziyareti sırasında Ortodoks rahip, “Papa, sen bir kafirsin” diye bağırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 09:01:00 - 2021-12-05 09:02:00

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 3 günlük Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ziyaretinin ardından Yunanistan’ın başkenti Atina’ya geldi.

"Papa sen bir kafirsin"

Yunanistan temasları kapsamında başkentteki Ortodoks Başpiskoposluğuna ziyaret eden Papa’ya Ortodoks rahip tepki gösterdi. Rahip, Papa’ya Başpiskoposluğa giriş yaptığı sırada bağırarak, “Papa, sen bir kafirsin” dedi.

Yaka paça gözaltına alındı

Rahip ardından polis tarafından yaka paça gözaltına alınırken, görgü tanıkları yaşlı rahibin Papa’nın duyabileceği kadar yüksek sesle Yunanca olarak bağırdığını ifade etti. Rahibin gözaltına alındığı sırada yere düştüğü görüldü.

Papa, Roma Katolik Kilisesi adına af diledi

Papa Başpiskoposlukta 2016’da Yunanistan’a ilk seyahatinde tanıştığı Başpiskopos II. Beatitude Ieronymos’a hitaben yaptığı konuşmada, parçalanmaya yol açan tarihi yanlışlarda payı olan Roma Katolik Kilisesi adına af diledi. Papa konuşmasının devamında, Ieronymos ile trajik bir şekilde daha sonraki zamanlarda ayrı düştüklerini ifade ederek, “Dünyevi kaygılar bizi zehirledi, şüphe otları mesafemizi artırdı” dedi.

Papa, "Birçok Katolik’in yaptığı hatalar için Tanrı’dan ve kardeşlerimizden yeniden af dileme ihtiyacı hissediyorum" dedi. (İHA)

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