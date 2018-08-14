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Ortodoks Kilisesi’nin bahçesine 9 metrelik kuyu kazdılar!

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Panayia Rum Ortodoks Kilisesi’ne bağlı vakıf arazisinde bir grup şüpheli tarafından gece yarısı arazide 9 metrelik kuyu kazıldı.

14 Ağustos 2018 Salı 10:33
Ortodoks Kilisesi’nin bahçesine 9 metrelik kuyu kazdılar!

Geçtiğimiz günlerde 155 polis imdat hattına bir ihbar yapıldı. İhbarda, Beşiktaş'ta bulunan Panayia Ortodoks Rum Kilisesi'ne ait mezarlığın yanında bulanan arazide büyük bir kuyu kazıldığı anlatıldı. İhbar sonrası polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı. Polislerce düzenlenen tutanakta, söz konusu arazide 9 metre derinliği bulunan 2 metrekare bir kuyu vardı. Durum polis ekiplerince savcılığa bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada, söz konusu arazide define arandığı ortaya çıktı. Bu durum sonrası kilise yetkilileri ve bekçinin ifadesine başvuruldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kilise yetkilisi, olay yerinin vakıf arazisi olduğunu ve arazinin bekçi A.B. tarafından korunduğunu ifade etti. Yetkili ifadesi sonrası bekçi A.B.'nin de ifadesi alındı. Bekçi, olay yerinin çok uzağında nöbet tuttuğunu, gezindiği yerlerde kesinlikle bir kuyu olmadığını, bir gece içinde kuyunun kazılmış olduğunu ifade etti. Başlatılan soruşturmada, olay yeri kamera güvenlik görüntüleri inceleniyor. Şüphelilerin kimliğinin tespiti için çalışmalar başlatıldı. Soruşturma sürüyor. ,

(Sabah)

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 10:33
  1. İstanbul
  2. Panayia Rum Ortodoks Kilisesi
  3. kilise
  4. defineciler
  5. 9 metrelik kuyu
  6. kuyu kazdılar

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