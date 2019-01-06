Ortodoks dünyası birbirine girdi! Moskova'dan sert tepki

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz her geçen gün büyüyor. Bu kriz bu kez de kiliseye taşındı.

Bugünkü ayinden sonra bağımsızlık resmiyet kazanacak

İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nden onay aldıktan sonra Aralık ayında kurulan Ukrayna Ortodoks Kilisesi, bugünkü ayinden sonra bağımsızlığını kazanacak.

Poroşenko ayine katıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Aya Yorgi Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen pazar ayinine katılarak dua etti.

Diğer ortodoks kiliseleri karşı çıkıyor

Ukrayna Ortadoks kilisesinin bağımsızlık statüsünü elde etmesine başta Rus Ortodoks Kilisesi ve Polonya olmak üzere diğer bazı Ortodoks kiliseleri karşı çıkıyor. Ancak Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi Metropoliti Epifaniy ile birlikte Cumartesi günü Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlığını belgeleyen kararnameyi imzaladı.

Moskova patrikhanesi: Kara bir gün

Yaşanan bu gelişmeler Moskova Patrikhanesi’nin sert tepkisine neden oldu. Moskova Patrikhanesi Dış Kilise İlişkileri Dairesi Başkan Yardımcısı Nikolay Balaşov da bu günün Fener Patrikhanesi’nin tarihinde kara bir gün olduğunu öne sürerek, Fener Patriği Bartholomeos’un bu icraatla, 250 milyon Ortodoks’un ruhani lideri olma hakkını tamamen kaybettiğini söyledi.

"Bartholomeos prestiji yerle bir etti"

Patrik Bartholomeos’un Fener’in prestijini yerle bir ettiğini söyleyen Balaşov, Fener’in imzaladığı bu belgenin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun cumhurbaşkanlığı süresinden daha uzun olmayacağını ifade etti.

Kararname Epifaniy'e teslim edilecek

Bartholomeos, bağımsızlık kararnamesini bugün Fener Rum Patrikhanesi'ne ait Aya Yorgi Kilisesi'nde yapılacak ayinle Ukrayna Ortodoks Kilisesi Metropoliti Epifaniy'e teslim edecek.