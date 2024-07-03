Ortaya bir buçuk karışık: Yanki Özgür'den Hamas'la ilgili skandal sözler

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, Hamas'la ilgili skandal ifadeler kullanan Özgür Özel'e verdi veriştirdi. Siyonist tezlerin medya üzerindeki etkilerini anlatan Korkmaz, Batılı devletlerin Gazze’deki soykırımı desteklediğini belirtti. Korkmaz, özetle şunları kaydetti:

" “Hamas gecenin bir yarısı, suçsuz günahsız insanların üzerine bomba yağdırdı…

Bu meselenin orada başladığını görmek lazım…

Geceleyin uyuyan Yahudilerin üzerine bomba yağdırdılar. Bu bir terör eylemidir.”

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Böyle buyurdu, Yanki’lerin Özgür!

Siyonist tezlerin dublajını yapan işte bu sözlerinin, Tel Aviv-Washington hattındaki katilleri çok sevindirdiğine kuşku yoktur.

“OTUR, SIFIR”

Hususi Bey’e göre, 7 Ekim 2023’den öncesi yok!

“Her şey güllük gülistanlıkken, Hamas durduk yerde bir gece ansızın Yahudilere saldırıvermiş” gibi anlatıyor, hiç utanmadan!

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İstismar etmeye bayıldığı Deniz Gezmiş yaşasaydı, eğer…

Baydınyahu’nun Özgür’üne anlatırdı…

-7 Ekim 2023’ün öncesindeki on yıllarda neler olduğunu!

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İşgalci Siyonist Terör Devleti’ne karşı vatanını savunan Hamas’a “Terör Örgütü” demeyi pek seviyor, Yankiler’in Özgür…

Gazze’deki soykırımın destekçisi Batılı devletlerden alkış alacak, ya…

“Biz de sizdeniz” demeye getiriyor!

NATO KAFA, NATO MERMER

“Our Boys” takımından Özgür Hususi, şunları da söylüyor:

“Türkiye gemisinin rotasını doğru yere çevirmek lazım: Bu geminin birinci kaptanı geminin yönünü Batı’ya çevirmişti. Geminin son kaptanı ise Doğu’ya çevirdi…”

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Devam ediyor…

-Doğu’daki Şanghay Örgütü’nde güçlü liderler; Batı’da ise güçlü demokrasiler ve insan hakları varmış!

Batı’daki “güçlü demokrasiler” dediği malum devletler…

Masum Müslümanların üzerine “İnsan Hakları” kapsamında bomba yağdırırken, onlara “Kanlı Demokrasi” götürüyorlar!

Ezcümle…

Paralel Siyaset Eczanesi’nden Hususi Bey’in yönetimindeki CHP, eğer iktidara gelirse…

-Ankara’nın anahtarlarını Washington’a teslim edecek!

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O vakit…

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bağımsızlık benim karakterimdir” cümlesini de itina ile sansürlerler, artık! (...)"