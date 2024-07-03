  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yasaya karşılar ama! Köpekleri göz göre göre öldürüyorlar

Heyette önemli isimler var! Başkan Erdoğan Astana’ya uçtu

Kayseri ve Suriye’nin kuzeyinde yaşanan senkronize provokasyonda aktörler belli! İçeride sabıkalılar dışarıda PKK’lılar

Sinan Ateş’i öldüren mermiler tetikçinin silahından değil! Cinayeti kayıp silah çözecek

Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Bu nasıl bir rezillik böyle! Sözde oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan büyük skandal! Lanet olsun

Sizler içimize sızmış Siyonistlersiniz

Merih Demiral, Mert Günok resmen çıldırttı! Avrupalılar inanamadı: Türklerin rüya gecesi: Belli oldu artık…

Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması! 'O sürece girdik' diyerek duyurdu

Temmuz ayı kira zam oranı belli oldu! Kirada olan vatandaşların artık işi daha da zor
Medya Ortaya bir buçuk karışık: Yanki Özgür'den Hamas'la ilgili skandal sözler
Medya

Ortaya bir buçuk karışık: Yanki Özgür'den Hamas'la ilgili skandal sözler

Yeniakit Publisher
2024-07-03 13:15:00 -
Ortaya bir buçuk karışık: Yanki Özgür'den Hamas'la ilgili skandal sözler

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, Hamas'la ilgili skandal ifadeler kullanan Özgür Özel'e verdi veriştirdi. Siyonist tezlerin medya üzerindeki etkilerini anlatan Korkmaz, Batılı devletlerin Gazze’deki soykırımı desteklediğini belirtti. Korkmaz, özetle şunları kaydetti:

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, Hamas'la ilgili skandal ifadeler kullanan Özgür Özel'e verdi veriştirdi. Siyonist tezlerin medya üzerindeki etkilerini anlatan Korkmaz, Batılı devletlerin Gazze’deki soykırımı desteklediğini belirtti. Korkmaz, özetle şunları kaydetti:

" “Hamas gecenin bir yarısı, suçsuz günahsız insanların üzerine bomba yağdırdı…

Bu meselenin orada başladığını görmek lazım…

Geceleyin uyuyan Yahudilerin üzerine bomba yağdırdılar. Bu bir terör eylemidir.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

***

Böyle buyurdu, Yanki’lerin Özgür!

Siyonist tezlerin dublajını yapan işte bu sözlerinin, Tel Aviv-Washington hattındaki katilleri çok sevindirdiğine kuşku yoktur.

“OTUR, SIFIR”

Hususi Bey’e göre, 7 Ekim 2023’den öncesi yok!

“Her şey güllük gülistanlıkken, Hamas durduk yerde bir gece ansızın Yahudilere saldırıvermiş” gibi anlatıyor, hiç utanmadan!

***

İstismar etmeye bayıldığı Deniz Gezmiş yaşasaydı, eğer…

Baydınyahu’nun Özgür’üne anlatırdı…

-7 Ekim 2023’ün öncesindeki on yıllarda neler olduğunu!

***

İşgalci Siyonist Terör Devleti’ne karşı vatanını savunan Hamas’a “Terör Örgütü” demeyi pek seviyor, Yankiler’in Özgür…

Gazze’deki soykırımın destekçisi Batılı devletlerden alkış alacak, ya…

“Biz de sizdeniz” demeye getiriyor!

NATO KAFA, NATO MERMER

“Our Boys” takımından Özgür Hususi, şunları da söylüyor:

“Türkiye gemisinin rotasını doğru yere çevirmek lazım: Bu geminin birinci kaptanı geminin yönünü Batı’ya çevirmişti. Geminin son kaptanı ise Doğu’ya çevirdi…”

***

Devam ediyor…

-Doğu’daki Şanghay Örgütü’nde güçlü liderler; Batı’da ise güçlü demokrasiler ve insan hakları varmış!

Batı’daki “güçlü demokrasiler” dediği malum devletler…

Masum Müslümanların üzerine “İnsan Hakları” kapsamında bomba yağdırırken, onlara “Kanlı Demokrasi” götürüyorlar!

Ezcümle…

Paralel Siyaset Eczanesi’nden Hususi Bey’in yönetimindeki CHP, eğer iktidara gelirse…

-Ankara’nın anahtarlarını Washington’a teslim edecek!

***

O vakit…

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bağımsızlık benim karakterimdir” cümlesini de itina ile sansürlerler, artık! (...)"

 

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23