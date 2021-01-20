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Eğitim Ortaokulları için 3 bin 350 soru! Öğrencilere yeni kaynak desteği
Eğitim

Ortaokulları için 3 bin 350 soru! Öğrencilere yeni kaynak desteği

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaokul öğrencileri için daha önce ilk 3 ünitesi yayımlanan çalışma fasiküllerinin 4’üncü ünitelerinin de paylaşıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 15:09:00 -
Ortaokulları için 3 bin 350 soru! Öğrencilere yeni kaynak desteği

Fasiküller, 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler (8. sınıflar için T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük) branşlarının her ünitesi için ayrı bir kitapçık olarak hazırlandı. Fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme, bulmaca gibi etkinliklere de yer verildi. Toplam 49 fasikülde 3 bin 350 soru yer alıyor. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak olan fasiküllere “http://odsgm.meb.gov.tr” adresinden erişilebiliyor.

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