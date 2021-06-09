Koronavirüs salgını sebebiyle eğitimle ilgili son bir buçuk yılda öğrencilerin yaşamlarına uzaktan eğitim kavramı yerleşti. Öğrenciler vaka sayıları sebebiyle kimi zaman okuldan kimi zaman ise evlerinden derslere katıldı. 18 Haziran itibariyle e okul üzerinden karneler yayımlanacak. Diyen veli basılı karne alabilecek. Karne sürecine kısa bir süre kala öğrenciler sınıfta kalmanın olup olmadığını merak ediyor. Peki, ortaokullarda sınıfta kalma var mı?

Ortaokullarda sınıfta kalma var mı? Bu sene ortaokullarda sınıf tekrarı olur mu 2021?

Ortaokul öğrencileri bu yıl sınıfta kalma olup olmadığını merak ediyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılında ortaokullarda sınavlar tercihe bırakıldı. İkinci dönem sınav notu olmayan öğrenciler istemeleri halinde yüz yüze sınavlara katıldı. Arzu eden aileler, dilekçe vererek ilk dönem notlarının ikinci dönemde de geçerli olmasını talep edebildi. Ortaokullarda herhangi bir dersten yılsonu notu 45'ten az olan öğrencinin sınıfı geçmesi ya da sınıfta kalması Şube Öğretmenler Kurulu kararıyla belirlenecek.