Ortaokul öğrencilerine zengin kaynak desteği

Çalışma fasikülleri, öğrencilerin derslerinde işleyecekleri konuları pekiştirecekleri ve farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacakları şekilde tasarlandı. Alan uzmanlarınca hazırlanan 60 fasikülde; ortaokul Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Sosyal Bilgiler derslerinin sadece birinci ünitelerinden 4 bin 560 soru yer alırken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Ortaokul öğrencilerimiz için yayımladığımız destek paketi, her sınıf seviyesindeki sadece birinci üniteyi kapsıyor. Sonrasında diğer ünitelerle ilgili de çalışma fasikülleri sunacağız” ifadelerini kullandı.