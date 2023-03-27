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Gündem Ortaokul öğrenci servisinde korkunç iddia!
Gündem

Ortaokul öğrenci servisinde korkunç iddia!

Yeniakit Publisher
2023-03-27 17:17:00 - 2023-03-27 17:28:57

İstanbul Küçükçekmece'de bir servis şoförünün ortaokul öğrencilerini yerleri kirlettiği gerekçesi ile dövdüğü iddia edildi.

Küçükçekmece’de bir ortaokul servisinde servis şoförü öğrencileri yerleri kirlettiği gerekçesiyle sopayla dövdü.

Olay Küçükçekmece’de bulunan bir ortaokulun servisinde bugün gerçekleşti.

İddiaya göre serviste çocuklar yerlere çöp attı. Bunu gören servis şoförü önce çocuklara bağırmaya başladı. Hızını alamayan adam eline aldığı süpürge sapıyla çocukları dövdü.

Yaşananları serviste bulunan diğer çocuklar cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler de elinde sopayla çocuklara bağıran adam, sopayla defalarca vuruyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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