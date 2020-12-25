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Eğitim Ortaokul lise sınavları iptal mi oldu? Yüz yüze sınavlar ne zaman?
Eğitim

Ortaokul lise sınavları iptal mi oldu? Yüz yüze sınavlar ne zaman?

Son dakika sınav haberi Milli Eğitim Bakanlığından geldi. Milyonlarca öğrencinin merak ettiği yüz yüze sınavların ne zaman yapılacağının yanında ilk dönem sınavlarının iptal edilip edilmeyeceği araştırılıyordu. Okullarda yüz yüze sınavlar ertelendi. Karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı. Peki ortaokul lise sınavları iptal mi oldu? Yüz yüze sınavlar ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-12-25 10:15:00 - 2020-12-25 10:16:19
Ortaokul lise sınavları iptal mi oldu? Yüz yüze sınavlar ne zaman?

Son dakika haberine göre, orta öğretimde yüz yüze sınavlar 15 Şubat sonrasına ertelendi. Sınava girmeyen öğrenciler performans sınavları ile ilk yarı yıl puanını alacak. Öğrencilerin girdiği sınavlar iptal oldu.

Karne notları nasıl verilecek?

Okulda yüz yüze sınav yapılmamış öğrenciler için sadece performans ödevleri geçerli olacak ve not ortalamaları belirlenecek. Öğrencilere karne dağıtımı yapılmayacak.  Yüz yüze sınavların yapılacağı net tarih ise Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre bir tarih belirlemesi yapılacak. Konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu yıl, olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor" dedi. Bakan Ziya Selçuk, "İlk-ortaokul öğrencilerinin karne notu ders etkinliği katılım puanı üzerinden olacak" dedi.  

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