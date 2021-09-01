Ortaokul dersleri hangileri? Ortaokulda kaç ders var hangi dersler var? Ortaokul ders saatleri

Okullar ne zaman açılıyor? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milyonlarca öğrenci, uzun bir yaz tatilinden sonra 6 Eylül'de tam zamanlı yüz yüze eğitime başlayacak. Yüz yüze eğitim, tüm sınıflarda haftada 5 gün olacak. 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi de MEB tarafından açıklandı. Buna göre, Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Peki ortaokul ders saatleri nedir? Ortaokulda hangi dersler var? İşte detaylar.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

2021 2022 ara tatil ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

2021 2022 yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İlkokul ortaokul haftalık ders çizelgesi (ilkokul ortaokul ders saatleri)

Okullarda seçmeli ders uygulaması konusunda esneklik sağlanacak ve her okul yönetimi kendi imkânları doğrultusunda çizelgenin seçmeli dersler bölümünde yer alan azami 10 dersten bir grup oluşturacaktır. Öğrenciler, kendi okullarında okul yönetimi tarafından oluşturulan gruptan derslerini seçecektir. Serbest etkinliklerin uygulanması velinin isteği doğrultusunda okul yönetiminin kararına bağlı olup zorunlu değildir. Öğretim programlarının uygulanmasında haftanın belirli bir günü/günleri altı (6) ders saatlik zaman dilimi "seçmeli ders saatleri" olarak belirlenir. Bu şekilde farklı sınıf düzeylerinde olup fakat seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan öğrencilerden seçmeli ders grubu oluşturulması sağlanır.

Ortaokulda hangi dersler var?