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Eğitim Ortaöğretim başarı puanı kaldırıldı mı? OBP puanı kaç? OBP nasıl hesaplanıyor?
Eğitim

Ortaöğretim başarı puanı kaldırıldı mı? OBP puanı kaç? OBP nasıl hesaplanıyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan YKS sınavına girecek adaylar bir yandan üniversite sınavına hazırlanırken diğer yandan da YKS sınav değişikliklerinin olup olmadığını araştırıyor. Üniversite yerleşirken YKS puanının yanında bir de Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) verilmekte. OBP nasıl hesaplanıyor? Okul başarı puanları sınav ham puanlarının üzerinde eklenerek adayın tercihlerde kullanacağı yerleştirme puanları hesaplanmaktadır.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 10:45:00 -
Ortaöğretim başarı puanı kaldırıldı mı? OBP puanı kaç? OBP nasıl hesaplanıyor?

YKS başvuru süreci ÖSYM tarafından açıklanan takvim doğrultusunda ederken, Milli Eğitim Bakanlığının YKS puanını etkilemekte büyük bir öneme sahip olan ortaöğretim başarı puanını kaldırdığı iddia edildi. OBP’nin kaldırıldığı iddiaları sosyal medya üzerinden öyle bir yayıldı ki sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren OBP kaldırdığın ilişkin iddiaların ardından internette OBP kalktı mı? Ortaöğretim başarı puanı kaldırıldı mı? sorularına yanıt aranamaya başladın.

Ortaöğretim başarı puanı kaldırıldı mı?

OBP’nın kaldırıldığına ilişkin iddialar MEB tarafından doğrulanmadı. Sosyal medyada çıkan haberlerin yalan olduğu iddiaları yer aldı. Ortaöğretim başarı puanı olan OBP’nin kaldırılıp kaldırılmadığı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. Belgelerin asılsız olduğu belirtildi.

OBP nasıl hesaplanıyor?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Yerleştirme puanınız hesaplanırken 50 ve 100 arasında oluşacak olan diploma notunuzu %60’ı size ortaöğretim başarı puanınızı verecektir. Örneğin diploma notu 100 olan bir öğrencinin OBP’si 60 olacaktır. 

YKS OBP yerleştirme puanı hesaplama formülü

TYT (%40) + AYT (%60) + OBP (30 VE 60 PUAN ARASI) = YKS YERLEŞTİRME PUANI.

Yetenek sınavları üniversitelerce hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan hâlinde ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denilecektir. Üniversiteler, Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarını (OBP), ÖSYM'nin internet adresinden 2020-YKS sonuçları açıklandıktan sonra edinebileceklerdir. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.

 

ortaöğretim başarı puanı obp

ortaöğretim başarı puanı obp

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