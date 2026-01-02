Ortalık toz duman! Avrupa’da kanlı noel

Sözde Medeniyet Değil, Tam Bir Vahşet!

Yılbaşını bir "kutsal ayin" gibi pazarlayan Batı dünyası, dün gece gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Müslümanlara "çağ dışı" diyen Avrupa, havai fişeklerle birbirini havaya uçurdu, alkolün etkisiyle birbirini bıçakladı. İsviçre’den Almanya’ya, Fransa’dan İngiltere’ye kadar kıta genelinde tam bir kaos hakim oldu.

İsviçre’de Barda Can Pazarı: 40 Ölü!

Huzur adası olarak pazarlanan İsviçre’de, bir barda çıkan yangın eğlenceyi mateme çevirdi. Alkolün ve sorumsuzluğun zirve yaptığı mekanda çıkan yangında 40 kişi can verirken, 115 kişi de ağır yaralandı.

Olağanüstü hal ilan edilen bölgede, Batı’nın "parıltılı" dünyası simsiyah dumanların altında kaldı.

Fransa’da Sokaklar Savaş Alanı: 800 Araç Kül Oldu!

Hemen her yılbaşında olduğu gibi Fransa yine alev alev yandı. 90 binden fazla güvenlik gücünün sokağa inmesine rağmen şiddet durdurulamadı. Ülke genelinde 800’den fazla araç ateşe verilirken, yüzlerce kişi gözaltına alındı. Strazburg’da polisler yaralandı, Marsilya’da bir kişi sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. İşte Batı'nın özendiği o meşhur "Fransız demokrasisi!"

Almanya’da 11 Ölü, İngiltere’de Çocuklar Gözaltında!

Almanya’da kontrolsüz patlatılan havai fişekler ve çıkan kavgalarda 11 kişi hayatını kaybetti. Sokaklarda patlayıcı imal edenlerden, balkona düşen fişekle can veren yaşlılara kadar her yer dram doluydu. İngiltere’de ise içler acısı bir tablo vardı: 14-15 yaşındaki çocuklar alkol ve uyuşturucu bataklığında polisle çatıştı, park halindeki araçları parçaladı.

Beşikler Değil, Tabutlar Doldu!

Hollanda: Havai fişek kazalarında biri 16 yaşında iki kişi hayatını kaybetti. Çocukların gözleri kör oldu.

Avusturya: 14 yaşındaki bir çocuk, elinde patlayan torpil yüzünden kolunu kaybetti.

Belçika: Polise molotof kokteylleriyle saldıran "medeniyetin çocukları", sokakları harabeye çevirdi.

Yılbaşı kutlamasını bir "medeniyet göstergesi" sananlara tokat gibi cevap yine Batı’nın kendisinden geldi. Kendi öz değerlerinden kopan, alkol ve sınırsız eğlenceyi kutsayan toplumların düştüğü bu vahşet çukuru, modern cahiliyenin ta kendisidir. Rabbim ülkemizi ve gençlerimizi bu kokuşmuş Batı özentisinden muhafaza eylesin!