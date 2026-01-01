Zerdeçalı gözlerinin etrafına sürenler bir daha vazgeçmiyor! Sivilce, kırışıklık, morlukları, şişlikleri yok ediyor!

Zerdeçal, Hint mutfağında yaygın olarak kullanılan inanılmaz derecede sağlıklı bir baharattır. Farklı, benzersiz bir lezzet ve karakteristik rengin yanı sıra şaşırtıcı sağlık özellikleri de vardır.

Göz çevresindeki karanlık çevrelerden kurtulmak için, sivilce, kızarıklık, kırışıklık ve şişliklere en iyi doğal çare olan aşağıdaki tarifi yapabilirsiniz.

Morluklar nasıl kapatırlır? İşte doğal kür tarifi

Yüzünüzdeki sivilce, kızarıklık, kırışıklık ve şişlikleri yok edecektir. Bu etkileri kısa sürede görmeniz için harika bir maske tarifi var. İşte o maskenin tarifi:

Göz altı morluklarını açmak için zerdeçal maskesi tarifi

Malzemeler

1 bardak süt

Yarım çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal

Çeyrek çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı bal

Yarım çay kaşığı hindistancevizi yağı

Ezilmiş 1 yeşil kakule

Küçük 1 tarçın çubuğu

Hazırlanışı

Sütü ısıtın ve ardından kakule ile tarçını ekleyin. Sonra, zerdeçal, karabiber, bal ve hindistancevizi yağını ekleyin. Ocağa alın ve ısıtın. Buhar çıkana kadar karıştırmaya devam edin ancak dikkatli olun ve kaynatmayın. Tarçın çubuğu ve kakuleyi çıkartınca maskemiz hazır!

Zerdeçalın diğer faydaları

Alzheimer hastalığını önler

Damar sertleşmesini önler

Diyabeti kontrol altına alır

Sindirimi kolaylaştırır

Yaraları iyileştirir

Karaciğeri temizler

Ruh halinizi iyileştirir

Kalbinizi korur