  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Alkol illeti yine yaptı yapacağını! Özgür Özel’in en büyük vaadi ocak söndürdü

TEM’de trafik durdu: Ankara ve İstanbul yönü tamamen kapandı

Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

Ümit Özdağ, Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu… Haydar Baş’ın mahdumu Hüseyin Baş’tan CHP ağzı!

AK Partili isimden belgeli yalanlama! CHP’li meclis üyesi fena madara oldu

Kutsal topraklarda yeni yılın ilk saatlerinde de "insan seli" yaşandı. Dünya Kabe'de buluştu

Trump'tan İsrail'i titreten "Türkiye" çıkışı! Tel Aviv'de F-35 alarmı: Netanyahu yönetimi Beyaz Saray'ı baypas etme yollarını arıyor

DEM Parti'nin 'Öcalan'a özgürlük' mitingi ertelendi!

Piyasalar bu habere kilitlendi! Altında ek vergi kalktı mı sorusuna Bakanlıktan son nokta

Sen misin Veli Ağbaba’yı eleştiren! CHP’li başkana anında ihraç
Dünya Peru’da kanlı saldırı! Altın madeninde dehşet
Dünya

Peru’da kanlı saldırı! Altın madeninde dehşet

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Peru’da kanlı saldırı! Altın madeninde dehşet

Peru’da yılbaşı gecesi bir altın madeninde düzenlenen silahlı saldırı ülkeyi sarstı. Madencilere yönelik saldırıda üç kişi hayatını kaybederken, 7 kişiden halen haber alınamıyor.

Güney Amerika ülkesi Peru, yeni yıla kanlı bir saldırıyla girdi. Pataz Belediye Başkanı Aldo Marino, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olayın La Libertad bölgesinin kuzeyindeki bir kasabada meydana geldiğini bildirdi. Marino, "Polisten aldığım bilgiye göre bir maden girişinde 3 kişi öldürüldü, 7 kişiden ise haber alınamıyor" dedi.

 

Can kaybının artması bekleniyor

Belediye başkanı, bölge halkının ifadelerine göre can kaybının artmasının beklendiğini de sözlerine ekledi. Peru hükümetinden henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

 

Pataz, son zamanlarda REINFO adı verilen geçici devlet izinleri altında faaliyet gösteren küçük ölçekli, geleneksel veya kayıt dışı madenler sayesinde Peru’nun ana altın üretim bölgesi haline geldi. Ancak polis ve sektör kaynaklarına göre binlerce izin, suç çeteleriyle iş birliği yapan ve diğer madencilerin üretimini çalan yasadışı madenciler tarafından istismar ediliyor.

 

2025 yılında 13 madenci ölü bulunmuştu

Bölgede Mayıs 2025 tarihlerinde yaşanan bir olayda, 13 madenci, yasa dışı madencilik faaliyetleri yürüten bir gruba müdahale ederken bir çete tarafından kaçırılmış ve bir hafta boyunca madende rehin tutulduktan sonra ölü olarak bulunmuştu.

Peru'da büyük deprem!
Peru'da büyük deprem!

Dünya

Peru'da büyük deprem!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23