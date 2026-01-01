Peru’da kanlı saldırı! Altın madeninde dehşet

Güney Amerika ülkesi Peru, yeni yıla kanlı bir saldırıyla girdi. Pataz Belediye Başkanı Aldo Marino, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olayın La Libertad bölgesinin kuzeyindeki bir kasabada meydana geldiğini bildirdi. Marino, "Polisten aldığım bilgiye göre bir maden girişinde 3 kişi öldürüldü, 7 kişiden ise haber alınamıyor" dedi.

Can kaybının artması bekleniyor

Belediye başkanı, bölge halkının ifadelerine göre can kaybının artmasının beklendiğini de sözlerine ekledi. Peru hükümetinden henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Pataz, son zamanlarda REINFO adı verilen geçici devlet izinleri altında faaliyet gösteren küçük ölçekli, geleneksel veya kayıt dışı madenler sayesinde Peru’nun ana altın üretim bölgesi haline geldi. Ancak polis ve sektör kaynaklarına göre binlerce izin, suç çeteleriyle iş birliği yapan ve diğer madencilerin üretimini çalan yasadışı madenciler tarafından istismar ediliyor.

2025 yılında 13 madenci ölü bulunmuştu

Bölgede Mayıs 2025 tarihlerinde yaşanan bir olayda, 13 madenci, yasa dışı madencilik faaliyetleri yürüten bir gruba müdahale ederken bir çete tarafından kaçırılmış ve bir hafta boyunca madende rehin tutulduktan sonra ölü olarak bulunmuştu.