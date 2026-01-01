  • İSTANBUL
Ankaralılar dikkat! 9 ilçede sular kesilecek

ASKİ kuraklık ve artan nüfus nedeniyle yapılacak sistem manevrası kapsamında bu gece saat 23.00’ten yarın 06.00’ya kadar Ankara’nın 9 ilçesinde basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabileceğini duyurdu.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, devam eden kuraklık ve artan nüfusun su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, mevcut suyun kentin diğer bölgelerine aktarılabilmesi amacıyla sistemde geçici bir manevra çalışması yapılacağını açıkladı.

 

ASKİ'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yükün arttığı belirtildi.

 

Bu kapsamda mevcut su miktarının şehrin diğer noktalarına aktarılabilmesi amacıyla sistemde manevra çalışması yapılacağı vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle 1 Ocak Perşembe günü saat 23.00 ile 2 Ocak Cuma günü saat 06.00 arasında 7 saat süreyle bazı ilçelerimizde basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri alması önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

 

Kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

"Keçiören ilçesinde Basın Evleri (alt kotlar), Kamil Ocak (alt kotlar), Gümüşdere, Kavacık Subayevleri (alt kotlar), Yeşiltepe ve Şenyuva (üst kotlar), Yayla (Porsuk Caddesi-1436 sokak arası), Atapark, Ufuktepe, Osmangazi, Kanuni, Bademlik, Hisar, Kafkas, Karşıyaka ve Kösrelik mahalleleri. Sincan'da Yunus Emre, Osmaniye, Mevlana, Törekent, Gökçek, Ahi Evran (OSB ve Sanayi), Saraycık TOKİ, Tandoğan, Atatürk, Ahi Evran, İstasyon, Plevne, Akşemsettin, Tatlar ve Polatlar mahalleleri. Yenimahalle'de Macun, Ergazi, Kardelen, İlkyerleşim, Ostim, Cumhuriyet, Ata, Susuz, Gazi, İnönü ve Batı Sitesi.

 

Etimesgut ilçesinde Topçu, Bahçekapı, Atakent, Ahimesut, Piyade, Kazım Karabekir, Süvari, Etiler, Yeşilova, Elvan ve Erler, Çankaya'da Konutkent (alt kotlar), Yaşamkent (üst kotlar), Alacaatlı (üst kotlar), Beytepe (alt kotlar), Üniversiteliler (üst kotlar), Hilal, Sancak, Birlik, Kırkkonaklar ve Yıldızevler mahalleleri. Mamak'ta Büyük Kayaş, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Dutluk, Üreğil, Yeşilbayır ve Şahap Gürler mahalleleri. Gölbaşı ilçesinde Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Karagedik Aydın, Karagedik Ercan, Tepeyurt ve Kırıklı mahalleleri. Altındağ'da Güneşevler, Baraj (üst kotlar), Yıldıztepe, Aydınlıkevler ve Örnek (alt kotlar) mahalleleri. Pursaklar'da Mimar Sinan, Yunus Emre, Ayyıldız, Merkez, Fatih, Saray Cumhuriyet, Saray Fatih ve Karacaören mahalleleri."

