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Yerel Ortalık savaş alanına döndü! Düğünde sandalyeler havada uçuştu
Yerel

Ortalık savaş alanına döndü! Düğünde sandalyeler havada uçuştu

Yeniakit Publisher
2024-07-14 23:55:00 - 2024-07-14 23:59:33

Samsun'da bir düğünde laf atma sebebiyle yaşanan kavgada sandalyeler havada uçuştu, 4 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir düğün salonunda yapılan düğünde gerginlik yaşandı. İddiaya göre, laf atma sebebiyle çıkan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü.

1 kişi bacağından bıçaklandı

Düğüne katılan iki grubun birbirine girmesiyle sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada düğün salonundan çığlıklar yükseldi. Polisin araya girmesiyle sonlanan kavgada 1 kişi bacağından bıçaklandı, 3 kişi darp nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

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