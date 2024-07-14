Ortalık savaş alanına döndü! Düğünde sandalyeler havada uçuştu
Samsun'da bir düğünde laf atma sebebiyle yaşanan kavgada sandalyeler havada uçuştu, 4 kişi yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir düğün salonunda yapılan düğünde gerginlik yaşandı. İddiaya göre, laf atma sebebiyle çıkan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü.
1 kişi bacağından bıçaklandı
Düğüne katılan iki grubun birbirine girmesiyle sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada düğün salonundan çığlıklar yükseldi. Polisin araya girmesiyle sonlanan kavgada 1 kişi bacağından bıçaklandı, 3 kişi darp nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.