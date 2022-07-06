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Dünya Ortalık karıştı: Tunus'ta Nahda Hareketi'nin üst düzey isimlerine yaptırım
Dünya

Ortalık karıştı: Tunus'ta Nahda Hareketi'nin üst düzey isimlerine yaptırım

Tunus'ta Nahda Hareketi'nin üst düzey isimlerinin banka varlıkları donduruldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 10:37:00 -
Ortalık karıştı: Tunus'ta Nahda Hareketi'nin üst düzey isimlerine yaptırım


Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi ve eski Başbakan Hammadi el-Cibali de dahil olmak üzere 10 kişiye yaptırım uygulandı.

10 kişinin banka hesaplarını dondurma kararının "terörle mücadele soruşturması" kapsamında verildiği aktarıldı.

Yaptırım uygulanan isimlerden henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Tunus'ta geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Kays Said'in meclis çalışmalarını dondurarak 'siyasi darbe' yapması üzerine ülkede muhalif çevreler başta olmak üzere bazı kişi ve oluşumlara karşı adımlar atılıyor.

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