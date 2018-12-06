Ortalık karıştı! Rusya’dan tehdit gibi cevap…

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus diplomatın Slovakya'dan sınır dışı edilmesine tepkisiz kalmayacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Slovakya'dan sınır dışı edilen Rus diplomatın casus olmadığı söylenerek, Rusya’ya haksızlık yapıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, “Rus tarafı, karşılıklılık ilkesine dayanarak Slovakya'nın düşmanca yapmış olduğu bu hareketlerine aynısı ile cevap verecek” denildi.

Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, Slovak Savunma Bakanlığı'nın askeri istihbaratına atıfta bulunarak, ülkeden istihbarat faaliyeti şüphesiyle bir Rus diplomatın sınır dışı edildiğini söylemişti.