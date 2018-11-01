0553 313 94 23
impression

Ortalık karıştı! Halk otobüsünde küçük çocuğa taciz

Antalya'da halk otobüsünde bir kişi, yanındaki 10 yaşındaki kızını elle taciz ettiğini iddia ettiği K.E.'yi dövdü. Şoförün yolcuları indirip kapılara kapatarak araca kilitlediği K.E., çağırılan polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay anı araçtaki kameralara yansıdı.

01 Kasım 2018 Perşembe 15:20
Ortalık karıştı! Halk otobüsünde küçük çocuğa taciz

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda meydana geldi. Varsak- Sarısu güzergâhında çalışan 07 AAK 658 plakalı halk otobüsü, bulvar üzerindeki durağa yanaştığında araçta bağırışmalar oldu. Yolculardan biri, yanında oturan kızını eliyle taciz ettiği iddiasıyla K.E.'yi yumruklamaya başladı. Bu sırada şoför Ramazan Özer de yolcuları indirip, kapıları kapattı. Şoför Özer, otobüste tek başına kalan K.E.'nin kaçmasını önledi. Olayın duyulması üzerine çevredekiler ve yolcular, otobüsün kapılarını açmaya çalışıp K.E.'ye saldırmak istedi.

Gelen polis ekipleri, K.E.'yi kelepçeleyerek otobüste bir süre daha bekletti. Otobüstekilerin ifadesini alan polis, K.E.'yi gözaltına alarak Yenikapı Polis Merkezi'ne götürdü. K.E., işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. K.E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Saniye saniye kameraya yansıdı

Taciz olayı, saniye saniye otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yanında oturan kızını, K.E.'nin eliyle taciz ettiğini iddia eden babanın aniden yerinden kalkıp, hemen arka koltukta oturan K.E.'ye "Ne elliyorsun benim çocuğumu" diye sinkaflı sözlerle bağırdığı, bu sırada kız çocuğunun da çığlık attığı duyuldu. K.E. ise, "Ne yaptım?" diye birkaç kez babaya seslendi. Babanın şoföre aracı karakola çekmesini söyledikten sonra K.E.'yi yumrukladığı görüldü. Bazı yolcuların kavgayı ayırmaya çalıştığı, şoförün de 155'i arayarak polis çağırdığı görüntülere yansıdı. Daha sonra yolcuların otobüsü boşaltmasının ardından kapılar kapatılarak K.E.'nin araçta bekletildiği, kısa süre sonra gelen polisin şüpheliyi gözaltına aldığı görüldü.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 15:20
  1. Halk otobüsünde küçük çocuğa taciz
  2. Antalya
  3. taciz
  4. cinsel istismar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erkan Tan’dan Fatih Portakal’a: 3’üncü havalimanının o kulesi var ya kulesi...
    1. Erkan Tan’dan Fatih Portakal’a: 3’üncü..
    2. Boğazda şık lansman
    3. BM'den kritik atama! Artım tüm gözler..
    4. Balyoz davası savcısı Kırbaş'ın cezası..
    5. Hamilelikte iyot eksikliği
    6. Kız kardeşiyle konuşan kişiyi bıçakladı
    7. FETÖ'den 17-25 Aralık sonrası yeni..
    8. MR çektirmekte birinciyiz
    9. İyi Parti, Kaşıkçı olayında savcıyı..
    10. Nazarbayev Suudileri ülkesine davet etti
    11. Dere kenarında baygın halde bulunan..
    12. TSK açıkladı! 5 terörist öldürüldü
    13. Malatya'da 20 kilo esrar ele geçirildi
    14. İlginç itiraf: En tehlikeli ülke..
    15. ABD'den İran'a yaptırım açıklaması!..
    16. Komşuda kritik gelişme! Erken seçime..
    17. Lucescu'dan Kasımpaşa'ya ziyaret
    18. 'Haşlarım, oldu bitti..' demekle..
    19. Bakan Albayrak: İlk kez ilk 10'da yer..
    20. Fenerbahçe, genç yıldızla sözleşme..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları