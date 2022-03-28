Ortalık karışacak: G7'den Putin'in o isteğine red!

G7 Enerji Bakanları Vladimir Putin'in Rus doğalgaz ödemelerinin ruble olarak yapılması talebinin 'tek taraflı' olduğunu ve sözleşmeyi açıkça ihlal ettiğini belirterek reddetti.

Bugün bir araya gelen G7 liderleri Rusya'nın enerji faturalarının ruble olarak ödenmesi talebinin kabul edilemez olduğunu belirterek şirketlere Putin'in bu talebine boyun eğmeme çağrısında bulundu.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck "Putin'in bizi bölmeye çalıştığı aşikar ancak birlik ve kararlılıktan da anlaşılacağı üzere bölünmeyeceğiz. G7 ülkelerinin bu konudaki kararı net" dedi.

Putin, dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planladıklarını açıklamıştı.