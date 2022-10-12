Ortalık karışacak: ABD'den Putin'e suikast açıklaması!

Beyaz Saray Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen John Bolton, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef gösterdi..

Putin'in gerekirse nükleer silah kullanırız açıklamasına değinen Bolton, nükleer silah kullanılması durumunda, ABD’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e suikast düzenleyebileceğini öne sürdü.

'KASIM SÜLEYMANİ’YE NE OLDUĞUNU SORUN'

İngiltere merkezli LBC radyosunda Andrew Marr’ın sorularını yanıtlayan Bolton, ABD’nin Putin gibi oturan bir dünya liderini ortadan kaldırabilecek kapasiteye sahip olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

Bolton “Onu ele geçiremeyeceğimiz düşüncesine katılmıyorum. Bence o da bunun farkında. İran’da Kasım Süleymani’ye, birinin ABD için bir tehdit olduğuna karar verdiğimizde ne olduğunu sorabilirsiniz” dedi.