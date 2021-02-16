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Dünya Ortalık karışabilir! İran, ABD güçlerini füze ile vurdu: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Ortalık karışabilir! İran, ABD güçlerini füze ile vurdu: Ölü ve yaralılar var

Irak'ta dün gece saatlerinde bir patlama yaşandı. Erbil'de meydana gelen patlamanın İran destekli milis gruplar tarafından yapıldığı belirtildi. Saldırıda ABD güçlerinin hedef alındığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 11:32:00 -
Ortalık karışabilir! İran, ABD güçlerini füze ile vurdu: Ölü ve yaralılar var

Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli Şii milis gruplar, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'i füzelerle vurdu.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre dün gece saatlerinde Erbil şehrinde çok sayıda patlama meydana geldi.

Saldırılarda sivil yerleşim yerlerinin yanı sıra, şehirde konuşlu bulunan Amerikan askeri güçleri de hedef alındı.

Zaman ayarlı füzelerle gerçekleştirildiği ifade edilen saldırıda, Erbil Havalimanı içerisindeki Amerikan güçlerinin de isabet aldığı aktarıldı.

Irak'ta faaliyet gösteren ABD güçleri tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıda ABD ordusu için çalışan bir sözleşmeli personel öldü, 5'i yaralandı. Ölen ismin Amerikan vatandaşı olmadığı ifade edildi. Sözleşmeli personellere ek olarak bir resmi personel de yaralandı.

Saldırı sonrasında, saldırıda kullanılan Fajr-1 tipi füzeler bölge kaynaklarınca görüntülendi. Füzelerin araç içerisine montelendiği ve zaman ayarıyla ateşlendiği anlaşıldı.

Saldırıyı, İran destekli Şii milis grup "Seraya Evliya ed Dem" üstlendi.

Bu grubun, Irak'ta faaliyet gösteren büyük Şii milis örgütlere bağlı bir paravan örgüt olduğu tahmin ediliyor.

Irak'taki İran destekli Şii grupların son dönemde, yeni isimlerle yeni alt gruplar teşkil ettiği ve bunlar vasıtasıyla saldırıları üstlendiği biliniyor. Daha önce de ABD üslerine ve Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırıları adı duyulmamış gruplar üstlenmişti.

Dün, benzeri bir örgüt olan "Ashab el Kehf", Türkiye'nin bölgedeki müdahaleleri devam ederse Erbil'i hedef alacaklarını açıklamıştı.

IKBY kınadı

Kürdistan Bölgesel Yönetimi ise saldırıyı kınadı.

Başbakan Mesrur Barzani saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelerken, Bağdat hükümeti Başbakanı Mustafa Kazımi ise, olaya ilişkin soruşturma başlatılacağını bildirdi.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

Mehmet Soylu

Şeytan ABD yi eline geçirdi, abd en büyük terör örgütüdür. Bu sadece insanlığın dünyanın sorunu değil ABD halkınında sorunudur. Şeytanı tepelemeliler, dünya halkı ABD halkına bu hususta destek verecektir.
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Mehmet Soylu

Şeytan ABD yi eline geçirdi, abd en büyük terör örgütüdür. Bu sadece insanlığın dünyanın sorunu değil ABD halkınında sorunudur. Şeytanı tepelemeliler, dünya halkı ABD halkına bu hususta destek verecektir.
  • Yanıtla
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