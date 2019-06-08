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Ortalık ayağa kalkacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Aslan oluyor

Yerli transferi yapmak isteyen Galatasaray, Fatih Terim’in onayıyla Empoli’den ayrılan Salih Uçan’ı sürpriz bir şekilde takibe aldı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:08
Ortalık ayağa kalkacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Aslan oluyor

Galatasaray, Empoli’den ayrılan Salih Uçan’ı sürpriz bir şekilde transfer gündemine aldı. Fatih Terim'in transfer için onay verdiği ve önümüzdeki günlerde temasa geçileceği öğrenildi.

Kadrodaki yerli oyuncu kalitesini artırmak için yoğun çaba harcayan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi... Sarı-Kırmızılılar, Empoli'den ayrılan Salih Uçan'ı istiyor.

14 maçta 1 gol attı

Teknik direktör Fatih Terim'in transfer için onay verdiği ve önümüzdeki günlerde temasa geçileceği öğrenildi. Daha önce Fenerbahçe formasını da giyen 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Empoli formasıyla Serie A'da 14 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı. Dün Empoli'ye veda eden Salih yayınlayacağı mesajda, "Beni aileden biri olarak görüp destek oldunuz. Burada geçirdiğim bir yıl boyunca bana yardımcı olan yönetimimize, taraftarımıza, herkese teşekkürler" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:08
  1. Galatasaray
  2. Empoli
  3. Salih Uçan
  4. Fatih Terim
  5. Fenerbahçe

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