Ortalık aşırı karıştı! O ülkede sokağa çıkma yasağı ülke geneline yayıldı!
Sri Lanka'da eyalet bazında uygulanan sokağa çıkma yasağı ulusal düzeyde genişletildi.
Sri Lanka'da eyalet bazında uygulanan sokağa çıkma yasağı ulusal düzeyde genişletildi.
Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'ya karşı protestolar nedeniyle eyalet bazında olağanüstü hal ilan edilmişti. Alınan yeni kararla ülke genelinde uygulanacak yasağın bugün yerel saatle 18.00'de başlayarak 4 Nisan Pazartesi saat 06.00'ya kadar süreceği duyuruldu.
Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmış, göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.
Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da daha sonra Batı eyaletinde 1 Nisan'da OHAL ilan edilmişti.